ŽRK “Kikinda” ponovo u Super B Ligi

Na upravnom odboru Rukomentog saveza Srbije doneta je odluka da se prvenstvo poništi na svim nivoima takmičenja što za kikindske rukometašice podrazumeva zadržan status „Super B ligaša“.

Odluka o tome kada će prvenstvo Super B lige za rukometašice početi još nije doneta a u klubu kikindskih rukometašica očekuju da će to biti kao i prethodnih godina, krajem septembra. To vreme poslužiće za brušenje forme. Iskoristiće sve šanse sopstvenih snaga kako bi sezonu dočekale spremnije nego lane.

– Mi smo počeli u ponedeljak da treniramo. Devojke su bile vredne i u ovom vanrednom stanju su trenirale kod kuće, radile vežbe, a za sada ćemo se tri puta nedeljno okupljati, trenirati u parku, na otvorenim terenima SC „Jezero“. Videćemo da li ćemo ovako nastaviti tokom leta ili ćemo praviti pauzu. To sve zavisi od raspoloživosti naše dvorane, svi znamo za šta je ona u ovom periodu služila. Čekamo odgovor nadležnih iz sportske hale pa ćemo tako i planirati naše dalje aktivnosti, rekao je za TV Kikinda Dragan Mrakić, trener ŽRK „Kikinda“.

Rano je govoriti o tome da li će klub biti pojačan dovođenjem novih igračica, a razmatra se i opcija da upravo sadašnji tim ostane u punom sastavu.

– To sve zavisi i od finansijske situacije u klubu, svi znamo ovaj period iza nas šta je sve doneo i kako se sve to idešavalo. Sešćemo i videti šta je najbolje i za klub, da li ćemo uopšte i dovoditi neke igračice ili ćemo jednostavno sa ovim našim igračicama pokušati da ostanemo u ovom rangu takmičenja. Mislim da su one tu šansu i zaslužile i ja sam siguran da će one u narednom periodu i više da napreduju i da ćemo pružiti mnogo bolje partije, objasnio je Mrakić.

Za aktuelan ženski kikindski rukometni klub, prekinuta sezona Super B lige bila je prva u ovom rangu takmičenja.

– Neke utakmice odigraju odlično van mog očekivanja a isto tako se dešavalo da odigraju dosta loše ali to je sve deo procesa odrastanja jer je zaista mlada ekipa. Ja se nadam da sad imamo dovoljno vremena da treniramo, da radimo, da se usavršavamo i da stičemo iskustvo i nadam se da u narednoj sezoni nećemo imati tako velike oscilacije nego da ćemo popraviti našu igru.

ŽRK Kikinda imao je mogućnost da se prijavi kandidaturu za elitni rang takmičenja, odnosno Super A ligu, ali je zbog finansijske situacije odustao.