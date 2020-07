ŽIVOTI ŠAPČANA ZAVISE OD SULUDIH ODLUKA ZELENOVIĆA: Jedini spas je ostavka Kriznog štaba u Šapcu!

Do koje mere je bivši gradonačelnik Šapca spreman da laže sopstvene građane i manipuliše i najosetljivijim temama, pa čak i pitanjima zdravlja, svedoči činjenica da Nebojša Zelenović danima prstom nije mrdnuo da svoje sugrađane zaštiti od nadiruće zaraze na koju je bio upozoren.

Poslušnici Dragana Đilasa, okupili su se u šabačkom pozorištu, gde im je Nebojša Zelenović, koga inače Dušan Petrović gura na mesto predsednika Demokratske stranke, ukazao gostoprimstvo, izloživši posle takvog javnog skupa, riziku od zaraze ceo Šabac.

Da li je moguće da su došli u Šabac, grad u kome je u tom trenutku već izdato nekoliko upozorenja da je neophodno pooštriti mere? Njih 400 se okuplja uz Zelenovićev blagoslov u sali šabačkog pozorišta ignorišući činjenicu da su pozorišta već mesecima zatvorena, jer nije bezbedno imati toliki broj ljudi u tako malom prostoru. Ipak, njima je predstava lažne demokratije koju su stavili na repertoar, važnija od brige za javno zdravlje. Ali jasno je već danima da njih to koliko će se ljudi zaraziti i šta će biti sa njima uopšte ne zanima. Njih zanima samo gola vlast, za koju se, videvši da je ne mogu osvojiti na izborima, bore na ulici.

Pravo sa tog skupa, tek nekoliko dana kasnije Zelenovićevi gosti krenuli su u divljačko rušenje institucija, nasilje na ulicama i napade na policiju. Pod velom brige za građane, rade direktno protiv njih. Pozivaju na blokade puteva, kao da će ih to što neki roditelj neće stići po dete u vrtić ili na posao njih dovesti na vlast. Ali oni o tome ne razmišljaju. Za njih su neprijatelji čak i kola hitne pomoći kojima tokom svojih razularenih divljanja u centru Beograda onemogućavaju prolaz, bez obzira na to što se u njima nalazi životno ugrožen čovek.

Nasilje su proširili i na druge gradove. U Novom Sadu su oštetili Gradsku kuću, koja ni Hortijevcima nije bila meta, a njihovu demokratiju demonstrirali su i huliganskim napadima na prostorije Srpske napredne stranke u Šapcu. U vandalskom pohodu razbili su i uništili sve što im je došlo pod ruku. Da li je to ta Đilasova, Petrovićeva i Zelenovićeva demokratija? I iako im je narod rekao da ih neće, oni se bore, da uprkos volji tog naroda ostanu u svojim foteljama što je duže moguće.

Monstruozno je što Zelenović u tu svrhu manipuliše zdravljem naroda, koji je spreman da žrtvuje u borbi za vlast. Kako drugačije objasniti to što je dopustio da broj zaraženih poraste do situacije da Šabac postane žarište, prvi put od izbijanja epidemije, kao i to što je uvođenje vanredne situacije, odmah iskoristio da odloži ponavljanje izbora u Šapcu na 27 biračkih mesta, do njenog ukidanja? U međuvremenu nastavlja da laže kako u Šapcu nema dovoljno testova, hvali se da je uključio u rad Veterinarski institut, koji inače uopšte nije u nadležnosti lokalne samouprave, već ministarstva poljoprivrede.

Slika se danonoćno na lokalnoj televiziji lažno zabrinut za Šapčane, koje je direktno doveo u opasnost od zaraze, samo da bi još nekoliko dana duže sedeo u fotelji gradonačelnika. Umesto toga on komanduje nekompetentnim lokalnim Kriznim štabom, čija je ostavka jedini spas za Šabac. Ali čak i da je sada svi redom podnesu, to ih neće spasiti ne samo moralne, već i krivične odgovornosti za to što se virus kao požar raširio gradom.