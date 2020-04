Život za vreme pandemije u susednoj Mađarskoj: Stariji od 65 godina idu u prodavnicu od 9 do podne, ostali nakon tog vremena

Zbog širenja koronavirusa, susedna Mađarska je 11. marta uvela vanredno stanje. Broj registrovanih slučajeva zaraze na današnji dan iznosi 1834, dok je broj umrlih 172.

Zvaničnici Mađarske ocenjuju da su restriktivne mere koje je država uvela, uspele da uspore širenje korona virusa, ali „pravi test“ tek sledi jer je epidemija i dalje u fazi širenja. Mađarski premijer Viktor Orban je prethodno najavio da će svake nedelje biti razmotrene mere u skladu sa trenutnom situacijom.

Kako izgleda život u Mađarskoj za vreme pandemije koronavirusa, razgovarali smo sa Elvirom Csécsi–Sági, Kikinđankom koja već duži niz godina, sa porodicom živi i radi u Budimpešti.

– Građani se u najvećoj meri pridržavaju preporuka i rekla bih da su disciplinovani. Budimpešta ima najveći broj zaraženih. Problem je bio jer su mnogi išli na popularna izletišta, pa su ona, posebno tokom uskršnjih praznika, zatvorena. Nošenje maski i rukavica napolju nije obavezno, ali ih mnogi nose na ulici. U početku je bilo nestašice maski i dezinfekcionih sredstava u apotekama, ali sada ih ima dovoljno. Lično, nosim masku i rukavice svaki put kada idem u prodavnicu. Osobe starije od 65 godina mogu da idu u nabavku od 9 do 12 sati, a ostali od 12 do 17 sati. Nema konkretnog policijskog časa. Ljudi i dalje mogu da idu na rekreaciju ili da prošetaju kućne ljubimce, ali da se pridržavaju mere o distanci od dva metra. Sredinom marta su zatvoreni vrtići i škole, i odmah je krenula onlajn nastava. Postoji više platformi na kojima se nastava odvija, i to je veliki izazov za decu, roditelje kao i za nastavnike.