Žetva suncokreta na polovini, berba kukuruza počinje sledeće nedelje

Dan polja jesenjih kultura na oglednim poljima Poljoprivredne stručne službe „Kikinda“ okupio je predstavnike semenarskih kuća i kompanija, kao i zaposlene u ovoj službi koji su zajednički analizirali najrasprostranjenije poljoprivredne kulture kukuruz i suncokret. Zbog epidemije korona virusa ovaj skup drugačiji je u odnosu na ranije godine, rekao je direktor PSS Mladen Đuran.

-Do petka će poljoprivrednici moći da dođu na Kinđu i pogledaju naša ogledna polja od 9 do 12 sati. Sa njima će biti savetodavaci koji će odgovarati na sva njihova pitanja – rekao je Đuran.

Hibridi su zasnovani na tipičnoj severnobanatskoj zemlji livadskoj crnici, a ovu godinu karakteriše to da je naš atar jedan od najsušnijih prostora u Srbiji, dodao je Zoran Simić, savetodavac PSS.Prinosi će zavisti od toga koliko je koji deo atara dobio kiše tokom godine tako da će ove godine rod suncokreta biti šaren od 1,5 do 4 tone, a kukuruza od 4,5 do 9 tona po hektaru. Biće i parcela sa prinosom većim od 10 tona, ali reč je o mikrolokalitetima gde je palo više kiše u odnosu na druge delove atara.

Akontna cena suncokreta je od 31 do 34 dinara, a cena kukuruza na novosadskoj Produktnoj berzi krajem avgusta bila je od 18,5 do 19,5 dinara za kilogram što je i maksimalna cena ove kulture zabeležena u proteklih osam godina. U našem ataru kukuruz je najrasprostranjeniji i zasejan je na oko 30.000 hektara, a suncokret zazuzima 15.000 hektara. Pod šećernom repom je oko 2.000 hektara i kampanja vađenja već je počela.