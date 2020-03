Organizacija slepih „Severni Banat“ iz Kikinde povodom 8-og marta, međunarodnog dana žena predstavila tekst: „ Žena sa invaliditetom-problemi u porodici o kojima se ćuti” autorke Jagode Žđik, članice organizacije koja je i sama osoba oštećenog vida.

Kako se navodi u ovoj orgazaciji, na ovaj način žele da prevaziđu dosadašnje klišee obeležavanja ovog međunarodnog dana koji treba da podseti na postojanje žene, ulogu u društvu i porodici i da ukaže na njene potrebe i probleme.

Posebne poteškoće postoje u životu žene sa invaliditetom što se tekstom „ Žena sa invaliditetom-problemi u porodici o kojima se ćuti“ samo pokušava nagovestiti, kaže zamenica predsednika organizacije sleppih i slabovidih “Severni Banat”, Branka Šobot Jeličić:

-Ono što bih ja htela da dodam, to je, da nam je želja da baš kroz ovaj tekst pomognemo svim našim članicama. Potrebno je da se organizuju skupovi, na kojima bismo otvoreno priičale o svim problemima na koje nailazimo. Pošto sam i ja žena sa invaliditetom, znam i pouzdano da smo sigurno bar na trenutak sebe mogle da pronađemo, u nekom od pisanih segmenata. Mi imamo radionice, redovne radionice sa psihologom, ono što nije dobro to je činjenica da je odziv mali i to zato što pojedinim članicama nema ko da pomogne, da ih dovede do organizacije, kako bi se bar jedan deo dana družile i podelile svoje probleme, sa osobama koje ih najbolje razumeju. Nakon objavljivanja teksta stiglo je dosta poziva na adresu, autorke teksta Jagoda Žđik, koja kaže da su potrebe žena s apsolutno iste, bez obzira na rasu, veru, invalidnost:

-Imaju potrebu da se bave društvenim životom, raznim aktivnostima, poseduju određene intelektualne sposobnosti, koje mogu da iskažu, ali ukoliko su u tome onemogućene, onda život nema kvalitet koji bi trebao da ima svaka osoba, mišljenja je Žđik. U tekstu, kako objašnjava, u pokušaju da obuhvati najčešće probleme i situacije sa kojim se susreću žžene iz njihove organizacije i zbog kojih one ispaštaju tek su naznake svega onoga kroz čega prolazi većina žena sa invaliditetom, u današnjem vremenu, .