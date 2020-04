Zelenović ponovo ispao smešan: Sazvao konferenciju za novinare jer mu se Lončar nije javio na telefon

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović sazvao je u petak konferenciju za novinare da se požali kako mu se ministar zdravlja nije javio na telefon. Baš neobično, pošto svi znamo da usred borbe protiv koronavirusa ministar zdravlja samo čeka Zelenovićev poziv.

Zna li Zelenović da ministar zdravlja brine o organizaciji smeštaja svih zaraženih, među kojima su i građani Šapca. Šabac, na svu sreću nije žarište, ali ima zaraženih koronavirusom. Neki od njih su smešteni i na beogradskom sajmu. I nismo čuli da se neko od njih žali i da im to što su na sajmu smeta, iako Zelenović tvrdi da zaraženi Šapčani treba da budu smešteni u Šapcu. Sajam očigledno smeta samo Zelenoviću, koji je u borbi za opstanak na vlasti počeo da vodi i kampanju protiv bolnica.

Ova na sajmu mu je prva na spisku, uprkos činjenici da se iz nje svakodnevno otpuštaju izlečeni pacijenti i da je dobila sve dozvole domaćih, ali i kineskih stručnjaka, koji imaju veliko iskustvo u borbi protiv koronavirusa. Ne, Zelenović odlučuje gde će ko da se leči. Pametniji je Nebojša Zelenović od kompletnog Kriznog štaba koji čine naši najeminentniji stručnjaci, koji već nedeljama znanjem odolevaju svim napadima nevidljivog neprijatelja.

Toliko je pametan da je bez konsultacija sa Kriznim štabom i delegacijom kineskih lekara, koji su odobrili sve “privremene bolnice” u Srbiji, samoinicijativno uneo krevete u Ekonomsku školu tvrdeći da je to bolnica. Sad zove ministra da mu kaže da je za tu bolnicu našao i infektologa.

Kao veliki medicinski stručnjak, procenio je i ko može da bude glavni lekar u njegovoj “bolnici”. Jer i za to je kompetentan. A u međuvremenu, dok on vodi predizbornu kampanju, Šapčani će se izlečeni vratiti u svoj grad zahvaljujući onima, koji o njihovom zdravlju zaista iskreno brinu. A to svakako nije Nebojša Zelenović, koji, jasno je svima, brine samo o tome kako da što duže sedi u fotelji gradonačelnika, manipulišući u tom cilju čak i zdravljem svojih sugrađana.

(SRBIJA DANAS)