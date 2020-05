Zdravstvene navike učenike za vreme vanrednog stanja

Tokom vanrednog stanja od 26. do 29. aprila Srpski saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta sproveo je istraživanje pod nazivom „Zdravstve navike učenika osnovnih i srednjih škola u uslovima vanrednog stanja“. Onlajn anketu popunilo je 4.097 učenika petog i sedmog razreda osnovnih i prvog razreda srednjih škola iz svih regiona Srbije, a uanketi su učestvovali i đaci osnovnih škola „Ivo Lola Ribar“ iz Novih Kozaraca, „Sveti Sava“, Gimnazije „Dušan Vasiljev“ i SSŠ „Miloš Crnjanski“.

-U budućnosti ova anketa puno će nam značiti jer ćemo moći da prilagodimo svoj rad – istakao je Srđan Mitrović, profesor fizičkog vaspitanja u OŠ „Ivo Lola Ribar“.

Istraživanje je između ostalog pokazalo da devojčice nepovoljnije ocenjuju sopstveno zdravlje, zadovoljstvo životom, manje su fizički aktivne, sklonije su zdravstvenim tegobama, ali u većem procentu održavaju oralnu higijenu, manje se igraju igrica i redovnije doručkuju od dečaka.Što su stariji, učenici su manje zadovoljni sopstvenim zdravljem i životom, manje su fizički aktivni, više se žale na zdravstvene tegobe, više koriste elektronske uređaje i manje redovno doručkuju. Pozitivan trend postoji jedino kada je reč o oralnoj higijeni.

Najaktivniji su učenici petog razreda, a najmanje su aktivne učenice prvog razreda srednje škole. Radnim danima, do 21 sata na spavanje ide svega do pet odsto učenika, a u ponoć ili kasnije, leže i do 57 procenta đaka.Vikendom procenat učenika koji idu na spavanje u ponoć ili kasnije, dostiže između 45 i 70 odsto. U uslovima vanrednog stanja, ustajanje se radnim danima pomerilo na osam časova i kasnije. Vikendom, posle 10 sati ustaje 54 odsto učenika, a u podne ili kasnije njih 18 procenata.