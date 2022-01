Sutra se otvara Covid ambulante u Mikronaselju, radno vreme biće od 7 do 14 h

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije od sutra će ponovo početi sa radom ambulanta u Mikronaselju. Radno vreme biće od 7 do 14 sati. U prepodnevnim satima u Febrilnoj ambulanti u Svetosavskoj ulici ljudi su na pregled čekali do izlaznih vrata. Važno je reći da nisu svi koji se javljaju na preglede oboleli od korone i da je to uglavnom do sada bilo tek oko 8 posto, a da ostali dolaze zbog povišene temperature i drugih respiratornih problema. Iz Doma zdravlja apeluju na sugrađane da budu strpljivi, da slobodno koriste šator koji je postavljen u krugu dvorišta ambulante, kako se ne bi bespotrebno stvarale gužve.

Da dolazi do povećanog broja obolelih je evidentno. Naime, tokom vikenda kada se inače obavi manji broj pregleda, sada to nije bio slučaj. U petak je evidentirano 17 novoobolelih od Covida na brzim testovima, a u nedelju njih 15.

Posle desetak dana juče su prvi put evidentirana i tri novoobolela pacijenta od korone u dečijoj febrilnoj ambulanti, a radi se o srednjoškolcima.

Od sutra vakcinalni punkt u ulici Vojvode Putnika 37, u zgradi penzionera, radiće od 9 do 16 časova.