Završeno ispitivanje motoričkih sposobnosti sportista: nekoliko pojedinaca sa izuzetnim rezultatima

Rezultati ispitivanja motoričkih sposobnosti 70 kikindskih sportista iz četiri kluba su prosečni što je solidno jer ostavlja dosta prostora za dalje napredovanje, pokazuju rezultati ispitivanja pokrajinskog Zavoda za sport i mediciju sporta.

U gradskoj kući danas su predstavljeni rezultati ispitivanja motoričkih sposobnosti 70 kikindskih sportista koji dolaze iz četiri kluba. Ispitivanje koje je sporveo Pokrajisnki Zavod za spor i medicinu sporta je važno za trenere i sportke uprave kako bi znali u kakvom stanju su sportisti i gde je i na čemu potrebno dodatno raditi sa pojedincima.

– To će biti podstrek za trenere, naravno rezultati će pokazati kako i na koji način da se usmeravaju, kako da ide trenažni proces. Saradnju nastavljamo i dalje. Pokušaćemo da obuhvatimo još sportista i klubova, da trenerima pomognemo i pokažemo im kako da rade sa decom i ako to dozvole epidemiološki uslovi pokušaćemo da obuhvatimo školsku decu i usmerimo ih da trenitraju bilo koji sport, rekao je prilikom prestavljanja rezultata motoričkih ispitivanja Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

– Pored napornog rada imali smo priliku da upoznamo ono najlepše u Kikindi, pozitivnu i dobru energiju. Mi ćemo dati svoj maksimalni doprinos testiranju sportista i dece školskog uzrasta. Nema sportskog uspeha bez nauke, bez medicine. Mislim da smo došli do važnih rezultata. Ovo je tek prva prezentacija pa ćete videti kakvi su rezultati Vaših sportista, rekao je dr Danijel Župić, direktor pokrajinskog Zavoda za sport i medicinu sporta.

Relultati ispitivanja motoričkih sposobnosti pokazuju da su sportisti obuhvaćeni istraživanjem na prosečnom nivou.

– Pojedinačno neko je bolji neko slabiji i to je u suštini dobar rezultat zato što nam daje prostora za napredak. Ono što sada sledi u narednom periodu je na samim sportistima, trenerima a i na nama kao ustanovi da te prosečne rezultate podignemo na viši nivo. Za nekoliko dana ćemo znati i kroz psihološke izveštaje ko se u timovima izdvaja kao vođa, ko ima sposobnosti da prihvati odgovornost u jednom mometnu, a ko ima kognitivni ili konativni problem. Mislim da će trenerima ovi rezultati značiti u daljem radu, objašnjava dr Branislav Strajnić, Zavod za sport i medicinu sporta.

Ono što je interesantno je da se nekoliko pojedinaca ističe izuzetnim motiričkih sposobnostima, a kod žena je utvrđeno da imaju povećan procenat masti.

– Kakvi su oni u kontretnom sportu to najbolje znaju njihovi treneri međutim oni poseduju velik motorički potencijal, to su ocene 4,20 ili 4,30 što je stvarno retkost. Oni imaju motorički potencijal a kakvi su u psihološkom delu to ćemo tek da vidimo ali mislim da je to jedan dobar pokazatelj za svakog trenera da može da računa na tu motorišku sposobnost sportiste. Primetno je da je kod devojčica povećan procenat masti, to se koriguje jačim treningom i korekcijom ishrane. Nije alarmantno međutim par procenata bi moglo da se spusti, dodaje dr Strajnić.

Prvim istraživanjem obuhvaćene su kikindske obdojkašice, rukometašice, džudisti i košarkaši. Naredni korak saradnje Grada Kikinde i Zavoda za sport i medicinu sporta Vojvodine je testiranje učenika osnovnih škola od 4 do 7 razreda, a ono će biti sveobuhvatnije jer će se odnositi i na decu koja se ne bave sportom.