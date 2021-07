Zajedničkim projektima Žombolja i Kikinde do bolje budućnosti

U Žombolju je održana završna konferencija povodom prekograničnog projekta Unapređenje povezanosti Banata.

Ako se zanemari sve ono materijalno ostvareno kroz projekat “Unapređenje povezanosti Banata” podržanog od strane Evropske Unije, a to podrazumeva pristupne puteve ka granici sa Rumunijom i izgradnju i osvetljenje biciklističke staze, ono što nema materijalnu vrednost ali ima veći značaj je ostvarivanje prijateljskog doživljaja između Rumuna i ljudi sa ove strane granice.

– Jednom dobrom saradnjom, razmenom iskustava, čuvanjem običaja i tradicije oba naroda, pokušaćemo da unapredimo život oba naroda. Naravno, nama će veoma važan biti strateški put Kikinda – Sombor, odnosno Nakovo – Bački Breg, od toga će siguran sam I Žombolj imati velike koristi tako da će I oni sa njihove strane da dovrše nadam se njihove pristupne puteve, a zajedničkom saradnjom, zajedničkim pritiskom na kraju krajeva sa jedne i sa druge strane, siguran sam da će I granični prelaz Nakovo Lunga proraditi 24 sata što nam je zajednički strateški cilj, rekao je danas u Žombolju gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač.

Na završnoj konferenciji projekta odžanom u Žombolju, rumunskoj javnosti predstavljeno je šta je sve urađeno prethodne dve godine. Do krajneg završetka ostalo je još nekoliko aktivnosti.

– Kod nas ostaju dve aktivnosti, to je online pošto nažalost nismo u mogućnosti zbog toga što nismo u mogućnosti da sa obe strane granice dovedemo veći broj preduzetnika I privrednika iz malog sektora. Dogovorili smo da održimo online prezentaciju privrednih mogućnosti i to sutra. I preostaje nam zavrpšna konferencija u Kikindi koja će biti održana 28.jula jer je 30 jula I krajnji datum završetka ovog dvogodišnjeg projekta, navodi Saša Tanackov, član gradskog veća.

Milena Živković istakla je koliko je važno ovo partnerstvo, grada Kikinde, Opštine Žombolja, JP “Putevi Srbije” i Regionalnog centra Banat čija je direktorica.

– Reći ću ono što je krucijalno urađeno tokom projekta, a to je 1.8 kilometara rehabilitovanog puta sa sprske i 1.5 kilometar sa rumunske strane, izgrađena je biciklistička staza sa 280 solarnih svetiljki. To je najvažnije, a sve to doprinosi prevazilaženju granice kao barijere, kaže Živković.

Našim medijima, gradonačelnik Žombolja obratio se na srpskom.

– Tamo gde smo sad radili puteve oni nisu bili pristupačni do sad a sad je na dobrobit za više hiljada ljudi koji tranzituju tamo, kaže Darius Adrian Postelnicu, gradonačelnik opštine Žombolj.

Nakon realizacije projekta “Unapređenje povezanosti Banata” očekuje se saglasnost evropske komisije i za projekat “Tornado” koji podrazumeva igradnju biciklističkih staza u Kikindi, nastavak staze od Nakova i u Žombolju a novi partner biće Nova Crnja.

– Kod nas bi biciklistička staza trebalo da bude nastavljena i ona bi trebalo da bude izgrađena kroz grad i da prati trasu državnog puta i da se na kraju poveže kod kružnog toka Šumice. To je plan za novi projekat za čiju potvrdu očekujemo od Evropske komisije a taj projeklat je u kategoriji velikih infrastrukturnih projekata za period 2022. – 2028. , prvorangiran je i očekujemo samo potvrdu da u sledećoj godini započnemo realizaciju, objašnjava Saša Tanackov, član gradskog veća.

Žombolj i Kikinda sada su već iskusni parrtneri u evropskim projektima. Pored prethodnog, u toku je realizacija i projekta “Ekolejks” a dobra saradnja, partnertvo i zajednički nastup ka fondovima samo su još jedan pokazatelj spremnosti i zaisnteresovanosti obe strane da granični prelaz proradi 24 sata.