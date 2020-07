Za četiri dana u Kikindi 13 novoobolelih od Covd 19 infekcije

Nakon gotovo dva meseca bez obolelih, za poslednja četiri dana PCR metodom kod 13 sugrađana otkriveno je prisustvo virusa COVID 19. Direktorica Zavoda za javno zdravlje dr Sandra Radlović epidemiološku situaciju i dalje ocenjuje stabilnom sa povećanim brojem obolelih.

– U prethodnih 96 sati imamo povećan broj novozaraženih Covidom 19 kako bi mi rekli epidemiološki: trend je u porastu. Za poslednjih nedelju dana testirano je 39 sugrađana od kojih je 13 pozitivno, utvrđeno je PCR testom na Covid 19. Vrlo je značajno naglasiti da to nije samo tih 13 pacijenata. Broj zaraženih u našem gradu je sigurno daleko, daleko veći iz razloga što infekcija može da se javi sa vrlo blagim simptomima, ili da osoba može da bude zaražena a da nema apsolutno nikakve simptome, kako mi kažemo asimptomatski. Onda se takve osobe bez simptoma ne javljaju zdravstvenom sistemu jer nemaju potrebu da se jave a samim tim ne možemo ni da ih identifikujemo. Tako da taj broj od 13 nije krajnji broj. Gotovo sigurno da je znatno više zaraženih posebno među mlađom populacijom, decom i omladinom. U strukturi obolelih je pet osoba ženskog pola, osam osoba muškog pola. Od toga je devetoro hospitalizovano, četiri osobe se nalaze na kućnom lečenju. Naime, nova metodologija je da osobe koje imaju blage kliničke simptome idu na kućno lečenje. Od ovih 9 koji su hospitalizovani, njih šestoro je u Kliničkom centru Vojvodine, na Infektivnoj klinici. Za preostalih troje, to su rezultati od jutros, verovatno su trenutno već na putu za Infektivnu kliniku KCV. Svi hospitalizovani su dobrog opšteg stanja. Imamo jednog pacijenta teže kliničke forme ali nije na respiratoru, navodi dr Sandra Radlović, direktorica ZZJZ Kikinda.

U našem gradu ne može se govoriti o povećanom broju obolelih usled organizovanja slavlja ili večernjih okupljanja mladih u diskotekama.

– Ja lično mislim da mlade nismo prepoznali u ovoj priči zato što mladi imaju blagu kliničku formu koja traje jedan do dva dana sa glavoboljom, sa nekim sufebrilnim temperaturama od 37,2 ili 37,3 i to prođe i oni nama prolaze neregistrovani. Ja vidim po populaciji mladih da se oni intenzivno druže, i treba, ali na otvorenom i da drže fizičku distancu. Apelujem na građane da slavlja, okupljanja, kakva god grupna okupljanja izbegavaju u naredne dve do tri nedelje. Neće ni ovo trajati dugo. Pretpostavljam da će i ovaj pik biti do kraja jula pa da ćemo opet imati neki stabilan period. Ali isključivo od samih nas zavisi kako će virus da se ponaša, ističe dr Radlović.

Radlovićka je ponovo skrenula pažnju na ličnu odgovornost svakog pojedinca.

– Nositi masku u zatvorenom prostoru, držati fizičku distancu i higijena ruku. Rekla sam i ponoviću da je to najmanje što svako može za sebe da učini. Ne može pojedinca od virusa da sačuva ni država ni sistem ni lekari ako se on sam ne sačuva. Apelujem na građane, bili smo disciplinovani, imali smo jedan miran period od dva meseca. I tada su se ljudi testirali i dolazili kod nas ali su na svu sreću svi bili negativni. Sada u ovom drugom talasu, ili kako neko kaže pik-u prvog talasa, ne sviđa mi se što u roku od 4, 5 dana imamo toliko novoobolelih. Bojim se da je taj broj daleko veći, da nam se pacijenti javljaju kada imaju temperaturu već 4,5 dana. Svako ko se javi svom lekaru ili u Covid ambulantu Doma zdravlja bude upućen da slika pluća i uradi osnovnu laboratoriju i onda se na osnovu toga pravi trijaža da li će se testirati. Ako je potrebno da se testira po proceni infektologa on će biti testiran, objašnjava dr Radlović.

Od proglašenja epidemije, u našem gradu testirano je 457 lica a ukupan broj pozitivnih iznosi 48. U tu cifru uključeno je 13 obolelih u ovom talasu. Jutros su poslati i novi uzorci na analizu a rezultati se očekuju tokom večeri ili sutrašnjeg dana što predstavljen broj potvrđenih slučajeva ne čini konačnim.