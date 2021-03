Youtube lekcije za lakše učenje i bolje razumevanje hemije

Digitalni sadržaji đacima mogu pomoći da lakše i uspešnije savladaju gradivo. Nastavnici koji ulažu napore da im, na taj način, nastavne sadržaje približe, kažu da im je zadovoljstvo kada od đaka stigne povratna pozitivna reakcija. Posebno je epidemija virusa korona suočila nastavnike, kao i djake i njihove roditelje sa novim izazovima. Kako učenicima približiti novo gradivo u situaciji kada znatno manje vremena provode u školskim klupama, a da im to bude prijemčivo i korisno? Dobar način su video lekcije postavljene na društvenoj mreži youtube, gde su uvek dostupne deci, kaže pedagoški savetnik Branislava Dilber- Kosić koja u OŠ “Žarko Zrenjanin” i Gimnaziji “Dušan Vasiljev” predaje hemiju.

-Na jednom seminaru, koji je bio sjajan i veoma praktičan, naučila sam kako da pravim video lekcije. Tada sam pokrenula youtube kanal koji se zove “izvrnuta učionica-hemija”.Snimam pojedine nastavne sadržaje koji obuhvataju gradivo 7. i 8. razreda i prvog razreda gimnazije. Za sada je to mali broj lekcija, ali želja mi je da to proširujem do kraja ove školske godine i narednih godina- kaže Branislava Dilber-Kosić, pedagoški savetnik.

Lekcije su kreirane u formatu koji je zanimljiv današnjim učenicima. Na ovaj način oni mogu da kod kuće pogledaju sadržaj onoliko puta koliko im je potrebno, da provere svoje znanje, a posebno je korisno đacima koji su izostali sa nastave.

-Ima više prednosti, đak može da pogleda lekciju kad god njemu odgovara, može više puta da se vrati na te nastavne sadržaje, ako mu nije jasno da zaustavi, prepiše pojedine sadržaje, mogu da ponavljaju pred kontrolnu proveru, kao i za završni ispit što je veoma značajno. Prednosti zaista ima mnogo, a ima i nedostataka. Jedan od njih je to što učenici ne mogu da postavljaju pitanja, zbog toga na redovnom času više vežbamo, akcenat je na stvarima koje njima nisu bile jasne u toj video lekciji. Nedostatak je, takođe, to što zaista treba puno vremena da se napravi jedan video sadržaj odnosno video lekcija- zaključuje naša sagovornica.

Za svega nekoliko minuta video sadržaja gde će gradivo na jasan i razumljiv način biti predstavljeno učenicima potrebno je uložiti i celodnevno radno vreme. Sa druge strane, đaci rado uče na ovakav način.To su potvrdili i u sprovedenoj anketi. Zadovoljstvo učenika i rezultati ankete pokazali su da đaci vole da se lekcije obrađuju na ovakav način. Svidelo im se i to što na času iz hemije ostaje više vremena za oglede i zadatke.