Vrtići do otvaranja nastavljaju sa online aktivnostima

Sada je već izvesno da će vrtići početi sa radom 11.maja a kako će to tačno izgledati i koji će vrtići biti dežurni, o tome ćemo govoriti u narednim danima.

Treba reći da su vrtići i prethodnih mesec i po dana radili ali preko interneta a to se pokazalo kao pravi izazov kako za vaspitače i decu, tako i za roditelje.

U kikindskim vrtićima viber grupe postale su prave vitrualne učionice. Virus nije zaustavio rad vaspitača već naprotiv pokazao njihovu veštinu i snalažljivost na brojnim poljima.

– Sačinili smo jedan obrazac izveštaja gde svaki vaspitač predaje nedeljni izveštaj. Iz toga smo mogli da vidimo sjajne stvari. Ogroman potencijal naših vaspitača, njihovu kreativnost, obilje i raznovrsnost tema i vaspitnih sadržaja koje su elektronskim putem dostavljali roditeljima iz njihove vaspitne grupe. Kikindski vaspitači su na visini zadatka i ovom prilikom im se zahvaljujem i poručujem da nastave sa ovakvim entuzijazmom, ističe Robert Vunjak, pedagog PU „Dragoljub Udicki“.

Na sve se mislilo. Sadržaji koji se šalju imaju za cilj razvijanje motoričkih aktivnosti, tu su i igre za decu i roditelje, a radilo se i na razvoju govora gde su se uključivali logopedi ove ustanove. Online vrtić je važan jer u ograničenim uslovima kretanja ispunjava dečiji dan i donekle menja rutinu odlaska u vrtić.

– Iskreno sam se u početku pribojavala kako će to da izgleda, kako preneti to deci i roditeljima ali sam jako zadovoljna reakcijom roditelja koji su sve to prihvatili i pohvalili. Deca su takođe sve to prihvatila, pričala kako im vrtić nedostaje i njihovi drugari. Sa kolegama smo razgovarali o tome kako na najbolji način predstaviti obaveze roditeljima koji su sada pravi parnteri u obrazovnom radu jer oni obavljaju realizaciju uz našu pomoć. Mogu da kažem da su veoma uspešni u tome kaže Ljiljana Mijatović, glavni vaspitač u vrtiću „Mendo“.

Roditelji su zadovoljni ovakvim načinom rada a online sadržaji su od velike pomoći u “kućnoj“ svakodnevici, mada iziskuju puno vremena i truda.

– Dobar dan drugari. Maša i ja ćemo vam ispričati kako funckionišu naši dani u izolaciji. Obziorom da imam troje dece različitog uzrasta, sina prvačića i dve male devojčice nije lako uskladiti sve obaveze ali se trudimo da budemo u toku sa svim aktivnostima i da radimo sve što je po programu. Za nas je ovo prava avantura a verujem i drugim roditeljima. Maša najviše voli da crta i uči nove pesmice. Trudimo se da nam svaki dan bude ispunjen učenjem i kreativnim igrama. Zaista nam ulepša dan kada vidimo naše drugare makar i putem vibera. Čuvajte se i ostanite kod kuće da se uskoro opet družimo, poručuju gledaocima TV Kikinda Milana i Maša Todorović.

PU „Dragoljub Udicki“ je u okviru nastave u vanrednim okolnostima ostvarila saradnju sa Narodnim pozorištem, Pozorištancetom Lane, Radio Ami-jem, i našom TV kućom. TV Kikinda svakog radnog dana u 10 časova za mališane emituje emisije „Mašta može svašta“ i „Sportuljci“.

A kada se sve obaveze završe, tada se lepše spava.