Vršački incident doveo do manjeg povećanja broja obolelih u Vojvodini

Broj novoobolelih od virusa Covid 19 u Vojvodini poslednjih dana kretao se oko 12 ali je zbog „incidenta u Vršcu “ kako je rečeno na sednici kriznog štaba Vojvodine, danas broj pozitivnih 19. U poslednja 24 sata nije bilo preminulih Vojvođana od posledica infekcije virusom COVID – 19.

Na teritoriji Vojvodine od izbijanja epidemije virusa korona testirano je ukupno 7.190 lica a broj pozitivnih iznosio je 656. Izlečeno je 320 obolelih od čega u Kliničkom centru Vojvodine 150. U poslednja 24 sata iz ove ustanove na kućno lečenje otpušteno je 9 pacijenata. Pokrajinski sekretatar za zdravstvo Zoran Gojković još jednom je pohvalio sistem zaslužen za ovakve rezultate koji su realni pokazatelj da sve prethodne kritike nisu na mestu.

– Vojvodina ima ubedljivo najbolje rezultate od svih regija u Evropi po broju, nažalost, umrlih u odnosu na 100.000 stanovnika, što sam uvek govorio da nam je primarni cilj da imamo što manje preminulih. Danas je predsednik Slovenije gospodin Pahor izjavio da je ponosan na Sloveniju, a cela javnost se složila sa njim. Vojvodina ima 18 preminulih od Covida 19. Otprilike je jednaka po broju stanovnika kao i Vojvodina, a znamo koliko je Slovenija bogatija, moćnija, koliko može više da plati i zdravstvene radnike i sve građane, a ova zemlja sa današnjim danom ima 81 urmlog. Plus sve ono što sam govorio do sada, to je moj odgovor na sve one koji napadaju, koji pokušavaju da zamenom teza, bombastičnim izjavama, napadaju, ne znam šta je cilj svega toga. Još jednom zahvaljujem svim građanima Vojvodine, svim zdravstvenim radnicima Vojvodine jer smo ostvarili rezultat kojim treba da smo ponosni i o tome treba da pričamo, rekao je na današnjoj press konferenciji kriznog štaba Vojvodine Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Od ukupno 239 testiranih na virus korona u Vojvodini, novozaraženih je 19, a većina njih se nalazi u Vršcu. Situacija u ovom vojvođanskom mestu je sada pod kontrolom, rekao je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović.

– To je samo još jedan pokazatelj koliko i danas i u narednim nedeljama ne smemo da se opustimo, iako naravno ukupni podaci daju razloga za optimizam, postoje i ovakvi slučajevi indikovani nekim ranijim događajima, vremenom inkubacije, od pre petnaestak dana i više, neohopnim da se pokaže snaga virusa na dodatnim slučajevima, tako da je to možda danas i najznačajnija vest u protekla 24 sata, jer smo mi u Vojvodini proteklih dana imali prosečno desetak, 12 novooktivenih slučajeva, istakao je Igor Mirović, predsednik Vlade AP Vojvodine.

Mali broj je obolele dece u pokrajini i kada je ova kategorija stanovništva u pitanju, prate se posebno definisani protokoli.

– Bolnica „Dragiša Mišović“ u Beogradu ima specijalan deo obezbeđen za decu i pratnju, odnosno jednog roditelja, tako da su sva deca tamo zbrinjavana, a sva prethodna dijagnostika je rađena u našim ustanovama, objasnio je Gojović.

U ukupno 92 ustanove socijalne zaštite na teritoriji Vojvodine koje broje više od 11.000 korisnika i zaposlenih, virusom korona zaraženo je svega dvoje, a ovakve rezultate rada pre svega rukovodilaca tih ustanova, pohvalio je predsednik pokrajinske Vlade. U narednih nekoliko dana počeće isporuka 17.500 paketa sa namirnicama zdravstvenim radnicima sa nižim primanjima kao vid pomoći i zahvalnosti.