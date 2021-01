“Vojvodina” slavila u Kikindi

Rukometaši “Vojvodine” u utakmici 13. kola Arkus lige pobedili su ekipu “Kikinde Grindex” ubedljivim rezultatom 37:18 (18:12). Novosađani su i dalje jedini neporaženi tim i lideri grupe, dok su Kikinđani na sedmom mestu tabele. Važan susret “Kikindu” očekuje već u sredu u hali SC “Jezero” kada im u goste dolazi “Spartak”.

-U prvom poluvremenu je “Kikinda” bila dobra, dobro smo se držali do nekog 25. minuta, možda čak i celo poluvreme. U drugom poluvremenu menjali smo igrače, igrali su dobru minutažu baš mladi igrači, ali ne možemo da kažemo da nismo promašivali. Imali smo veliki broj promašenih zicera, bilo je tehničkih grešaka i od iskusnijih igrača, a i mlađi su pravili tehničke greške i kada realno uzmemo da je “Vojvodina” mnogo jača ekipa od nas, sve ovo ide u rok službe. Iskreno da vam kažem, da me sad neko pita, hoćeš da bude još veća razlika, ali da pobedimo “Spartak” sa golom razlike, ja bih to prihvatio. Očekujem da nećemo ovoliko promašivati, jer nama su misli u potpunosti usredsređene na to da se pripremimo i ovo nam je bila neka generalna proba pred “Spartak” koja nije baš uspela, ali ne mora da znači da glumci neće biti dobri u najznačajnijoj predstavi- sumirao je utiske posle utakmice Aleksandar Savić, trener “plavih”.