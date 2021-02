“Vlado Divljan tribute band” poklon koncert Grada Kikinde za Dan zaljubljenih i Svetog Trifuna

Grad Kikinda će za Svetog Trifuna, odnosno Dan zaljubljenih i ove godine sugrađanima pokloniti koncert. U Narodnom pozorištu sa početkom u 19 časova, 14.februara gostuje “Vlado Divljan tribute band” za sve koji su voleli pesme Vlade Divljana. Gledaoci će koncert moći da prate i putem TV Kikinda kao i na facebook stranici Grada Kikinda – Kancelariji za turizam.

– Približava nam se Sveti Trifun i Dan zaljubljenih i naravno, epidemiološka situacija ukazuje na to da se stvari ipak popravljaju i idu na bolje, tako da je Grad Kikinda odlučio da kao i svake godine svojim sugrađanima pokloni jedan koncert. Gostuje „Vlada Divljan Tribute Band“, kompozicije koje je izvodio i komponovao Vlada Divljan, tako da očćekujem jedno lepo romantično veče u pozorištu. Poštujući epidemiološke mere i broj mesta u pozorišptu je ograničen. Za sve naše programe ulaz je besplatan ali ćemo ovog puta imati karte obzirom da moramo da ispoštujemo broj mesta. Zainteresovani treba da pozovu 0230/410241 i dobiće karte dok se ne raspodele. Zamolićemo sve da budu uviđavni, da ne uzimaju po deset karata nego koliko im je zaista potrebno da bi na koncertu mogli da uživaju svi koji to žele. Za sve oni koji ne budu mogli da dođu na koncert obezbedili smo online prenos koji će ioći preko Facebook stranice kancelarije za turizam i TV Kikinde. Tako da evo prilike za one koji ne budu mogli da dođu da ipak nedeljno veče provedu uz lepu muziku, kaže Jasmina Milankov iz gradskog sektora za turizam.

Podsećamo, prošle godine za Dan zaljubljenih i Svetog Trifuna grad je poklonio kocert Kneza a prethodno Borisa Režaka.