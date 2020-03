Visoke temperature, skori dolazak proleća utiču na korona virus

Prema rečima meteorologa, narednih dana očekuje nas suvo i sunčano vreme. Od danas pa do 21. marta indeks UV zračenja, tvrde iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda će verovatno biti visok, što je i više nego dovoljno da utiče na viruse.

U Kikindi i okolnim mestima, ovaj 16. mart doneo je relativno prolećne temperature do 12 stepeni, ali i jak vetar. Ovakvo vreme motivisalo je pecaroše da izađu do kanala DTD i okušaju ribolovačku sreću. A ta situacija, baš na kanalu u okolini Bašaida donosi sliku tipičnu za godišnje doba koje je u najavi.

Sutra nas očekuje hladno jutro, u većem delu sa slabim mrazem. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu dana suvo, Najniža temperatura od -4 do 5, a najviša od 13 do 18 stepeni. U sredu vetar slab do umeren, uz maksimalnih 15 do 18 stepeni. U četvrtak, kako prognostičari nagoveštavaju temperatura bi trebalo da dostikne 19 podeljak.

Najlepše godišnje doba stiže nam u petak, 20. marta u 4 sata i 50 minuta, kada nas takođe očekuje sunčano i još toplije vreme. Sunčevo UV zračenje uništava koronavirus, kaže epidemiolog dr Predrag Kon! Ultraljubičasto zračenje sunca i lepše vreme stvoriće nepovoljne uslove za razvoj i širenje virusa, što je prirodan tok razvoja epidemije.

Koronavirus spada u red respiratornih virusa koji se ne mogu dugo zadržati u čovekovom organizmu i koji nisu otporni na toplo vreme. Prosto, sama godišnja doba proleće i leto takva su da se sojevi virusa ne šire i ne deluju. Stoga možemo očekivati da sa dolaskom toplijeg vremena dođe do uništavanja virusa, kaže dr Kon i dodaje da više temeperature smanjuju infektivnost virusa.