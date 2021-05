Višnjik porodice Momirov primer dobre prakse uzgoja

Vladimir Momirov iz Kikinde vlasnik je najvećeg višnjika na teritoriji grada. Oblačinske višnje zasnovao je na dva zasada od po 3,6 hektara površine.

-Plantažnih zasada višanja u našem kraju nema. Ja sam se vodio idejom da pokrenem nešto što je dobro, komercijalno je i rentabilno, a da nema puno ulaganja i posla u voćnjaku. U uzgoju oblačinske višnje može sve da se radi uz pomoć mehanizacije. To je prednost jer nema potrebe za većim brojem radnika koje je problem pronaći. Od obrade do berbe sve može da radi jedan čovek dok je prilikom same berbe neophodno četiri do pet radnika ppo hektaru. – istakao je Vladimir Momirov.

Naš sagovornik ističe da postoji tržište, ali da je uruživanje najbolji način za plasman proizvoda. Voćnjak porodice Momirov nalazi se na početku treće vegetacije. Stabla su dosta bujna i nalaze se na podlozi marljiva koja je za razliku od izdaničke višnje dosta bujnija i tolerantnija na sušu koja je česta u severnom Banatu.

Momirov je pozvao sve koji su zainteresovani za uzgoj višnje da mu se jave kako bi im pomogao i preneo im svoja iskustva.