Vidovdanski kup Kikinde u streličarstvu dobio dobre ocene Saveza

U Kikindi je održan Vidovdanski kup Kikinde u streličarstvu. Na ovom takmičenju koji je u sastavu kalendara takmičenja Streličarskog saveza Srbije nastupilo je 44 takmičara iz 8 gradova iz Srbije i iz 10 streličarskih klubova. Učesnici, gosti našeg grada, zadovoljni su organizacijom događaja u Kikindi.

Na Žak-ovom stadionu nedelja je bila rezervisana za streličare iz svih krajeva Srbije. Odziv je zbog aktuelne epidemiološke situacije bio očekivan, manji od planiranog.

– Nadamo se da ćemo na sledećim takmičenjima imati veći broj takmičara. Mi smo zadovoljni iz organizacije kako sve ovo teče. Bilo je dosta komplikovano ovo sve organizovati. Ja bih se zahvalio svojim kolegama iz kluba. Što se tiče rezultata, svi rezultati se beleže i upisuju u Jedinstvenu streličarsku rang listu po starosnim kategorijama i stilovima koje gađaju. Zbirno, ko ima najviše poena je najbolji streličar, odnosno streličarka. Ima različitih vrsta takmičenja, ovo što ovde vidite je samo jedno od njih. A na državnim prvenstvima se takmiči za državne prvake, objašnjava Zaviša Lučić, predsednik turnira „Vidovdanski kup Kikinde“.

Jednog od najuspešnijih streličara Srbije Nikolu Stefanovića iz Niša zatekli smo upravo na Žakovom stadionu.

– Za vreme pandemije nisam naravno trenirao ali evo već ceo jun uspevam da treniram. Tako da koliko toliko sam se vratio u formu. Ovo je super trenutak da proverim formu i vratim se u takmičenja pošto se nadam da će ostatak sezone biti izvršen. U Kikindi za sada je dobro organizovano, videćemo kako će dalje ići , koliko će se odlagati stvari, koliko će trebati da se upišu rezultati. Spremaćiu se za državno prvestvoi Srbije septembra, nadam se da će da se održi, Međunarodni turniri su uglavnom svi otkazani. I sam mislim da nije toliko pametno da se putuje jer evo niko ne zna šta će da se desi oko virusa. Olimpijski ciklus koji je trebalo da se ove godine desi je pomeren za sledeću pa videćemo dogodine kako će s tim da bude, rekao je za TV Kikinda Nikola Stefanović iz Niša koji trenutno gađa za Streličarski klub „Košutnjak“ iz Beograda.

Za grad je dobro da ima priliku da bude domaćin ovog skupa, istakao je Milivoj Linjački, član gradskog veća.

– U ovom sportu vidim da ima i dosta mladih polaznika. Da bi se savladala veština streličarska moraju da se podignu četiri osobine na viši nivo od standardnog a to su strpljenje, upornost, koncentracija i smirenost, veoma bitne za razvoj mladih, za život i sve ono što ih čeka u budućnosti. Grad Kikinda će uvek podržati i finansijski i organizaciono ovakav vid takmičenja. Upotreba luka i strele datira od pre više od 5000 godina, prvo se koristilo za lov, kasnije u ratovima, a sada je to sport, zadovoljstvo i očuvanje tradicije koja nas je pratila kroz istoriju – rekao je Milivoj Linjački, član gradskog veća.

U SSS zadovoljni su klubom domaćinom i samim terenom gde je organizovan događaj. Predsednika SSS Dragana Svilanovića pitali smo za ocenu streličarstva danas u Srbiji.

– Naš cilj je da rastemo. Pre nekoliko godina bio nam je cilj da se osnuje što više klubova, da se širi, da imamo što više mladih takmičara i da imamo naravno uspešene takmičare. Trenutno u Srbiji imamo 1.566 registrovanih takmičara koji posećuju turnire, imamo 41 klub što je duplo više nego pre recimo 8 godina ali nismo još uvek zadovoljni rezultatima. Cilj nam je da imamo što više olimpijskih takmičara, navodi Dragan Svilanović, predsednik Streličarskog saveza Srbije.

Bilo je ovo prvo streličarsko outdoor takmičenje u sportskoj istoriji grada Kikinde, tip takmičenja koje se praktikuje na Olimpijskim igrama. “Apolo“ iz Kikinde nastupao je sa 4 takmičara i svi su osvojili visoka mesta na Vidovdaskom kupu gde su se pokazali i kao dobri domaćini.