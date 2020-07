Venčanja u doba korone

Od marta do polovine maja, ali i od kraja juna do danas, budući bračni parovi moraju da se pridržavaju novih pravila prilikom venčanja. Svadbe sa velikim brojem gostiju nije moguće organizovati, međutim bez obzira na to može da sklopi brak u Svečanoj sali gradske kuće uz pridržavanje svih zdravstvenih I bezbednosnih mera koje je propisao Štaba za vanredne situacije grada Kikinde.

-Od marta strogo vodimo računa o primeni svih mera da tako da maksimalno venčanju može da prisustvuje do desetoro ljudi uključujući matičara i fotografa. Zbog novonastale situacije situacije mnogi parovi odlažu venčanje, ali ima i onih koji se odlučuju na venčanje – kaže zamenica matičara Marina Isaković.

Gradska uprava refundira troškove venčanja od 7000 dinara za sve one koji se planirali da se venčaju u restoranima, a zbog nastale situacije venčanje ipak obave u gradskoj kući.

Zamenica matičara podseća i na uslugu virtuelni matičar gde se mogu poručiti izvod i državljanstva.