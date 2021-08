Veliko interesovanje za besplatne digitalne obuke

Do sada je više od 3.000 ljudi izrazilo želju da se profesionalno usavrši prijavom na program besplatnih digitalnih obuka koji je počeo u julu ove godine. Program obuka organizuje kompanija Semos education u okviru Microsoft Globalne inicijative za sticanje znanja uz podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ovu globalnu inicijativu pokrenule su kompanije Microsoft, LinkedIn i GitHub u junu 2020. godine, a svi zaintersovani za prijavu na obuke za sticanje znanja za profesije softver developera, analitičara podataka, IT administratora i praktikanta u oblasti veštačke inteligencije mogu se prijaviti do 1. septembra na web stranici programa. Inicijativi u Srbiji su se u međuvremenu priključili i podržali Centar za razvoj karijere Beogradskog Univerziteta, Infostud poslovi, Helloworld, Joberty, BEST, ESTIEM, ICT klaster Vojvodina, Help organizacija i Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade.

“Drago nam je što je Vlada Republike Srbije prepoznala značaj razvoja IT struke u Srbiji ali i što su mnogi već iskoristili šansu da osiguraju svoje mesto u programu. Za sada vlada najveće interesovanje za obuku za softver developera, što je očekivano jer je potražnja za ovim zanimanjem u porastu, kako u Srbiji tako i u svetu”, izjavio je direktor kompanije Semos education za Srbiju Aleksandar Borisavljević.

Osim za softver developera, veliki broj ljudi se takođe interesuje i za znanje potrebno za analitičara podataka i IT administratora, ali i za obuku za praktikanta u oblasti veštačke inteligencije.

“Veštačka inteligencija je mlada oblast u informacionim tehnologijama, a predviđa se da će upravo ova oblast biti dominantna u digitalizaciju industrije. Veoma je važno da u Srbiji gradimo i imamo kadar sposoban da odgovori na ove izazove IT tržišta koje se rapidno razvija, posebno u okviru raznih industrija, ali i savremenog društva“, napominje Milan Gospić, direktor kompanije Microsoft za Srbiju, i ističe da je svrha ovog programa da se ljudima pruži šansa za sticanje novih, digitalnih veština kako bi unapredili svoje znanje, čime bi se takođe smanjila i nezaposlenost, ali i podigla konkurentnost preduzeća u kojima rade kroz digitalizovanje poslovnih procesa.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti za mentorske radionice za ova četiri zanimanja putem Semos web stranice, a pored toga dostupne su i besplatne zvanične obuke za pripremu Microsoft Certification ispita. Polaznici će moći da pristupe resursima i sadržajima obuke, u vreme koje im odgovara, u skladu sa svojim obavezama.

Program će trajati do kraja godine sa mentorskim radionicama u septembru i oktobru, dok će obuke za Microsoft Certification ispite biti održane u novembru i decembru. Za ove obuke nije potrebno nikakvo predznanje, već samo želja za učenjem i dobra internet konekcija.

Program besplatnih obuka deo je Globalne Microsoft inicijative za sticanje znanja, koja je nastala kao odgovor na nove zahteve tržišta rada. Pomoću LinkedIn ekonomskog grafikona mapirano je deset trenutno najtraženijih poslova, među kojima su i četiri obuke ponuđene kroz ovaj program. Programe za sticanje znanja do sada je iskoristilo 30 miliona ljudi širom sveta, a više od 40.000 polaznika je iz Srbije, što je našu državu pozicioniralo u sam vrh zemalja Srednje i Istočne Evrope.