Veliki redovi ispred mega marketa, apoteka i pošta. Najtraženija sredstva za zaštitu i dezinfekciju

U poslednjih par nedelja, u periodu trajanja vanrednosg stanja svakodnevno su primetni redovi ispred radnji sa prehrambenom robom, ispred apoteka i pošta. Rukavice, maske, sredstvo za dezinfekciju najčešće se traže, stižu sporadično i brzo se rasprodaju.

6. marta je korona virus zvanično detektovan u Srbiji, da bi od 15 marta bilo proglašeno vanredno stanje. 23 dana traje stanje koje diktira potpuno drugačiji režim života, u odnosu na sve ono na čega smo navikli. Sugrađani se prilagođavaju uz uvažavanje svih mera, koje su Vlada Srbije i Ministarstvo zdravlja propisali.

Obavezno nošenje maski i rukavica prilikom ulaska u javne objekte, u kojima je više od dve osobe, najviše se poštuje. Bilo da se radi o starijim sugrađanima, koji imaju mogućnost da pazare subotom od 4 do 7 sati, ili se to radi o nešto mlađim sugrađanima, poštuje se najosnovnija mera koja se zasniva na rukavicama, maski, ali i na obaveznom rastoljanju od dva metra.

Najviše kupaca nedeljama zatičemo ispred objekta mega marketa „Lidl“. Ispred ovog objekta se čeka i do sat i 20 minuta. Ispred Maksija, gotova svakog dana, već nakon deset sati stvara se red, a na ulazak se čeka i do 50 minuta. Isperd Ideinih objekata, nešto je manja gužva. Najduže se čeka, oko 40 minuta ispred glavnog objekta u Svetosavskoj.

Ispred Univereksportovih objekata čeka se nešto manje od pola sata. Najčešće i nema nekog pravila, a redovi se sporadićno obrazuju u zavisnosti od ponude i aktuelnih akcija. A u ovim objektima kupuje se gotovo sve. Kako trgovci objašnjavaju, rafovi se svakoga dana popunjavaju. Nema nestašica, kada je prehrana u pitanju. Kako kažu, retko stižu sredstva za dezinfekciju, kao i medicinski alkohol. Ispred mesara Matijević već oko devet sati se formiraju redovi, pa se čeka do pola sata.

Od svih sredstava zaštite od koronavirusa najviše se traže maske, koje stižu sporadično po apotekama, ispred kojih se takođe stvaraju redovi, ali daleko kraći i vreme čekanja je do 15 minuta. Kada se pronađe maska, a stižu gotovo svakodnevno i u Cvejićevim i Ki pharm, kao i u Stesinim apotekama, treba znati da postoji razlika u samom kvalitetu maski. One protiv aerozagađenja pružaju malo viši stepen zaštite. Bilo da su u pitanju te ili hirurške, one su za jednokratnu upotrebu i mogu se koristiti nekoliko sati – odnosno dok se ne navlaže.

Cena jednokratnih maski u zavisnosti od apoteka, je od 100 do 120 dinara, a koriste se u zatvorenim prostorijama, gde postoji veći broj ljude i gde postoji rizik od zaraze kapljičnim putem. Rukavice, one hiruške sterilne stižu u svim apotekama i brzo se rasprodaju po cenui od 25 do 50 dinara, ili po ceni od 150 dinara za pet komada. Najefikasnija hemijska sredstva, kada su virusi u pitanju, prema podacima i stranim izvorima su preparati na bazi hlora i 70-procentni etanol, kog poslednjih par nedelja nema u ponudi. U apoteci Cvejić, danas je bilo moguće kupiti čist alkohol, u litarskoj ambalaži, a cena mu je bila 370 dinara. Sve zalihe su brzo potrošene, a već do kraja nedelje očekuju novu isporuku.

Što se tiče čišćenja površina, najefikasniji je preparat na bazi hlora natrijum-hipohlorit koji se koristi u domaćinstvima – to je poznata varikina. Ovaj preparat je takođe teže pronaći u radnjama i kako tvrde prodavci, stiže sporadično i isto tako se brzo i rasproda.