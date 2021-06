“Velikani srpskog glumišta” u foajeu Narodnog pozorišta

Izložba „Velikani srpskog glumišta“ otvorena je u foajeu kikindskog Narodnog pozorišta. Za sve zainteresovane da je pogledaju, vrata foajea biće otvorena do 11.juna.

Jedinstvenu postavku portreta najboljih srpskih glumaca čini više od 70 radova, a autori su umetnici iz cele Srbije koji su učestvovali na konkursima Udruženja građana „Žanka Stokić“ iz Rabrova. Izložba putuje Srbijom, obišla je već 20 gradova, a sada je kod nas u foajeu Narodnog pozorišta Kikinda. Zahvaljujući angažmanu ovog udruženja iz Rabrova najbolji sprski glumci, od kojih većina više nije sa nama, i dalje putuju zemljom i ispunjavaju institucije kulture svojom veličinom, ali i ljudima koji ih vole i poštuju.

– Oni su to uradili za svoj Dom omladine. Međutim, zbog značajnog kvaliteta radova, počeli su da predlažu insitutucijama kulture da izlože to u svojim gradovima. Tako je predlog stigao i do nas, to jest da mi izložimo radove u našem foajeu i meni se to dopalo. Jel eto, od kako je napravljen foaje, do sad nisamo imali priliku da izlažemo, a ovo je idealna prilika jer su u pitanju velikani srpskog glumišta. Sve se poklopilo. Drago mi je da će nedelju dana izložba biti kod nas, a svi zainteresovani mogu je videti pre podne, popodne, kada to žele, do 11.juna, kaže Bojana Marić, zadužena za marketing u Narodnom pozorištu Kikinda.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Nikola Lukač, a članica veća zadužena za kulturu Milena Živkov pozvala je sugrađane da svakako posete izložbu.

– U pozorištu smo malo drugačijim povodom nego što smo navikli, ne gledamo predstavu već izložbu slika. Meni je izložba interesantna jer sam veliki ljubitelj pozorišta ali i televizijskih serija i filmova i imam priliku da vidim neke od svojih omiljenih glumaca kao što su Milena Dravić, Dragan Nikolić, Zoran Radmilović i drugi, kaže Milena Živkov, članica gradskog veća zadužena za kulturu.

Odabrani radovi svojim izrazom, snagom, psihološkom produbljenošću ličnosti ali i likova koje su igrali, daju svojevrstan omaž ljudima iz teatra koji su svojim delom obeležili epohe u kojima su igrali.