Već od sutra radiće se po skraćenom vremenu

Tokom božićnih praznika biće izmenjeno radno vreme prodavnica, zdravstvenih ustanova i drugih državnih institucija. Za Badnji dan, 6. januara, prodavnice „Lidl“, „Maksi“ i „Univereksport“ radiće do 18 sati, dok će „Idea“ raditi uobičajeno. Za sve markete u Kikindi – dan Božića, 7. januar, je neradni dan.

Na Badnji dan sve ambulante Doma zdravlja radiće skraćeno do 16 časova. Na Božić dežurna će biti Druga zdravstvena stanica, odnosno ambulanta kod Tehničke škole, koja će kao Zelena zona raditi do od 7 do 20 sati.

Kovid ambulanta biće dežurna tokom praznika od 8 do 20 sati.

Takođe, za vreme praznika, do 17 sati dežuraće i lekar u Dečjem i Školskom dispanzeru kikindskog Doma zdravlja. Vakcinalni punkt u udruženju penzionera biće zatvoren na Božić, a 8. januara radi od 8 do 18 časova.

Apoteka „Cvejić“ u bloku GA4 biće dežurna 24 sata tokom praznika.

Autobuska stanica imaće praznični red vožnje koji podrazumeva redukovanje određenog broja polazaka i dolazaka u prigradskom i međugradskom saobraćaju na Božić, 7. januara . Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 0230 422 – 138.

Železnička stanica – polasci za Suboticu i Zrenjanin se odvijaju tokom praznika, kao i svim drugim danima – bez redukcije.

Parking se neće naplaćivati na Božić, 7. januara, a 8. januara naplaćuje se do 15 sati .

Kompanija FCC neće odnositi komunalni otpad 7. januara.