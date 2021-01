Vakcinacija u Kikindi se nastavlja, stigle nove doze

Vakcinacija se nastavlja. Prema saznanjima TV Kikinda u ZZJZ stigle su nove doze kineske vakcine Sinofarm. Danas je otvoren i punkt za imunizaciju u Mikronaselju.

Iako je prvo planirano da vakcinacija sa 990 doza kineske vakcine Sinofarm bude završena za tri dana, odnosno do večeras, kako TV Kikinda saznaje, u kikindski Zavod za javno zdravlje stigle su nove količine vakcina pa će vakcinacija biti nastavljena. Od jutros, sa radom je počeo punkt u Mikronaselju u ambulanti Doma zdravlja, koja je smeštena u Svetosavskoj ulici 144, pored „male pošte“. Oba punkta rade svakog dana i vikendom od 08 do 18 sati. Planirano je da na punktu za imunizaciju u Mirkonaselju vakcine primaju sugrađani koji nisu prijavljeni putem E-portala ili kol centra a da se na prvom punktu, u zgradi Udruženja penzionera obavlja imunizacija prijavljenih sugrađana. Naša ekipa obišla je oko podneva punkt u Mikronaselju gde u tom trenutku nije bilo čekanja.

Kako saznajemo od direktorice Doma zdravlja, vakcinacija i danas, trećeg dana, teče planirano, odziv sugrađana je dobar, a iako se gužve povremeno stvaraju one ne utiču na tok vakcinacije gde prednost imaju prijavljeni. Kada se ukaže prostor vakcinišu se i građani koji nisu prijavljeni. Danas se na vakcinaciju odazvao i deo do sada ne vakcinisanih zdravstvenih radnika zaiteresovanih da prime kinesku vakcinu Sinofarm. Vakcinacija će biti nastavljena sutra a sve informacije građani mogu dobiti putem broja: 0230 410 164, radnim danima, od ponedeljka do petka, od 07:30-15:30.