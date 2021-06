Vajarka Sanja Radusin prenela autentični utisak starog glinokopa u izložbeni prostor Muzeja “Terra”

U izložbenom salonu Muzeja “Terra” otvorena je izložba Sanje Radusin “Od gline do terakote”. Podna postavka kvadratnih reljefa verno oslikava lokaciju starog glinokopa.

Vajarka Sanja Radusin, inspiraciju za svoje istraživanje u okviru Specijalističkih studija pronašla je u kikindskom starom glinokopu. Rezultat njegog istraživanja je izložba “Od gline do terakote” koja je otvorena u izložbenom salonu Muzeja “Terra”.

– Tu su me oduševili likovni kvaliteti koje su otisle životinje na tom glinenom tlu i ja sam želela da tu autentičnu atmosferu prenesem u galerijski prostor. Proces je trajao nekoliko godina, upravo kroz istraživanje i rad na toj lokaciji, kroz efemerne radove u glini i sa trskom koje tamo ima u izobilju. Tako sam došla do nekih otkrića, tako što sam fotografisala, crtala i pratila upravo te promene koje se dešavaju kroz četiri godišnja doba i došla sam na ideju da odlijem autentične otiske. Znači, ovi otisci su odliveni u gipsu i oni su u bukvalnom smislu preneseni u glinu, tačnije postpukom “kvečovanja” u te glinene kalupe, a potom su postavljeni ovde u galeriji na takav način kakvi su bili i tamo na samoj lokaciji, kaže Sanja Radusin, vajarka.

Postavka je uspela da prenese autentični utisak glinokopa u prostor galerije, ali da predstavi i svojstvo gline , a to je sposobnost da pamti. Izložba je otvorena do 8.jula od 10 do 16 časova.

– Sama izložba sastavljena je od dva medija, u pitanju je jedna monumentalna skulptorska instalacija koju prati 12 fotografija i sve to skupa pravi fenomenalnu izložbenu celinu koja jasno obrađuje temu koja je dominantna u Sanjinom polazištu, a to jeste priroda i sve njene promene. Sama skulptorska instalacija sačinjena je od 78 kvadratnih segmentisanih polja, dimenzija 30×30 na kojima se mogu videti sami otisci sa mesta istraživanja, starog glinokopa, koje je umetnica doslovno kreirala, navodi Verica Nemet, kustoskinja Mujeza “Terra”.

Izložena postavka nastaviće svoj put. Njeno sledeće zakazano predstavljanje je u novosadskoj kulturnoj stanici “Svilara” dok će Sanja Radusin nastaviti da stvara u Kikindi jer je učesnica ovogodišnjeg, inače jubilarnog40. Simpozijuma “Terra”.