Uz Fijakerijadu i Krofnijadu Iđošani proslavili Dan sela

Proslava Dana sela u Mesnoj zajednici Iđoš, 15. avgust, proslavljena je organizovanjem Fijakerijde i Krofnijade. Smotra konja i takmičenje u jednopregu, dvopregu, tropregu, četvorpregu i višepregu okupilo je 50-ak takmčara iz Vojvodine i okoline Beograda. Fijakerijadu je organizovalo udruženje ljubitelja konja i kuvara „Bistrica“, a Dušan Sivčev, predsednik ,istakao je da je udruženje osnovano radi druženja, ali i promovisanja konjičkog sporta.



-U selu ima dosta domaćinstava u kojima ima konja, a i sam sam nedavno kupio lipicanere. Udruženje smo osnovali pre dve godine, odlazimo na Fijakerijade i žeja nam je bila da još prošle godine organizujemo ovakvo okupljanje, ali je korona to sprečila. I sam sam prijatno iznenađen ovolikim brojem učesnika. Iako je ovo skup sport koji zahteva rad i trud, ljubav prema konjima sve to nadoknadi – rekao je Sivčev.

Aktivno učešće u Danu sela uzele su i članice udruženja žena „Iđoš“. One su organizovale Krofnijadu po kojoj je ovo selo poznato. Pored domaćica tu su bile i žene iz Padeja, Belog Blata, Novih Kozaraca, Kikinde i Novog Miloševa, saznajemo od predsednice Biljane Đurđulov.



-Ispekle smo oko hiljadu krofni koje su imali prilku da probaju svi gosti našeg sela. Nema posebne tajne u pravljenju krofni. Potrebno je dobro brašno, a najvažnije je dobra ruka koja će sve to da umesi. Ljubav da se krofne prave takođe je važna. Nama je cilj da ovaj starinski specijalitet po kom su Banaćanke poznate sačuvamo od zaborava – dodala je Biljana Đurđulov.

Udruženje za negovanje tradicije i običaja „Vreteno“ u sklopu obeležavanja Dana sela organizovalo je izložbu slika iz galerije „Zdravko Mandić“ iz Novih Kozaraca, etno bazar, kao i pravljenje tradicionalnih kolača sa decom.