Uz Aleksandra Pajića Šabac postaje grad evropske perspektive: Bolja i zdravija budućnost za našu decu, bez obmana i laži Zelenovića i Petrovića

Izborna utakmica je u toku, a građani će već 21. juna iskazati svoju volju i dati svoj glas za viziju u koju veruju.

Tim povodom, kandidat za gradonačelnika Šapca Aleksandar Pajić predstavio je buduće projekte koje zajedno sa svojim kolegama iz Srpske napredne stranke planira da ostvari u narednom mandatu, ali i koji su to najveći problemi sa kojima se sada suočavaju građani ovog grada.

Poverenik GO SNS Šabac i kandidat za gradonačelnika Šapca Aleksandar Pajić u razgovoru za naš portal istakao je da je stranka, čiji je on predstavnik, u prethodnom periodu jasno i strateški izradila plan i program kojim će se voditi u naredne četiri godine.

-Već dugo godina pripremamo nacrt strategije i pre nekih petnaest dana smo građanima u Šapcu predstavili Strategiju razvoja grada u naredne četiri godine, odnosno narednih pet godina, pošto se oslanjamo i na Nacionalni investicioni plan koji je predsednik države promovisao kao državni plan i mi tu vidimo mnoge stvari koje bi u Šapcu mogle da se urade, a nisu u prethodnih dvadeset godina od kada je na vlasti Dušan Petrović. Ono što je kapitalno, a u vezi je sa Šapcom, jeste dolazak auto-puta Ruma-Šabac, izgradnja mosta preko Save i brza saobraćajnica Šabac-Loznica. To će umnogome promeniti sliku grada i industrijsku zonu koja je pripremljena za dolazak i domaćih i stranih investitora, a to će popuniti budžet i omogućiti zapošljavanje. Pre svega je bitno da smo promovisali strateški sve one projekte koje će Srpska napredna stranka ponuditi našim sugrađanima i iza kojih čvrsto stojimo, zaista ću se truditi svim silama da sve ono što smo obećali bude i urađeno, a to je pre svega auto-put, čija je izgradnja već počela, zatim rekonstrukcija šabačke bolnice, koja je jedan od kapitalnih projekata koji treba uraditi. Zatim, probaćemo da što pre osposobimo staru sportsku halu gde su postignuti najveći uspesi “Metaloplastike” i koja je proslavila Šabac kao grad, da je vratimo u vlasništvo grada ukoliko je to moguće. Prvo ćemo pokušati da je osposobimo i vratimo u vlasništvo grada, a onda smo pripremili projekat za izgradnju nove sportske hale koja će imati 4.000 kvadrata, 5.000 sedećih mesta, koja će biti za ponos našim sportistima koji u dvoranskim sportovima imaju veoma zapažene rezultate kako na domaćim prvenstvima, tako i na međunarodnim takmičenjima – rekao je Pajić za Srbijadanas i dodao:

-Ono što će takođe Šabac imati jeste jedan otvoreni olimpijski bazen, jer mi smo jedan od retkih gradova koji to nema, prethodna vlast je za rekonstrukciju zatvorenog bazena koji smo imali potrošila 10 godina i tek je sad napokon to urađeno. Mi u svom planu imamo izgradnju jednog otvorenog olimpijskog bazena. Ono što je preka potreba naših sugrađana to je da u narednom periodu dođu dva velika investitora i da zaposle više od 5.000 ljudi kojima je posao neophodan. Radićemo na tome da fabrika “Jazaki” ne bude jedina fabrika koja je zahvaljujući podsticajima Vlade i posredovanju predsednika države došla. Oni zapošljavaju više od 3.000 radnika, a mi planiramo da dovedemo još dva velika investitora koji će zaposliti naše sugrađane, a u isto vreme ćemo raditi i na pospešivanju razvoja malih i srednjih preduzeća, odnosno omogućiti da uz podsticaje lokalne samouprave razviju svoje sopstvene biznise i da zaposle određeni broj radnika – poručio je kandidat za gradonačelnik Šapca ispred Srpske napredne stranke.

Poverenik Pajić je posebno naglasio da je u Šapcu na delu “najprljavija izborna kampanja, kakva se nije videla nigde u Srbiji”, kao i da njegovi politički protivnici nisu spremni da realno predstave svoje rezultate, već ih fingiraju i pred građane idu sa lažnim predstavama i klevetama upućenim protiv političkih protivnika.

-Mislim da je u Šapcu trenutno naprljavija izborna kampanja koja se trenutno vodi u Srbiji i prosto je neverovatno šta njima sve može da padne na pamet. U isto vreme oni lažno prikazuju sve ono što je urađeno u prethodnom periodu, jer vrlo su tanki rezultati njihovog rada za proteklih dvadeset godina, zato imaju potrebu da preuveličavaju sve ono što je urađeno. Napomenuću samo neke od stvari koje su preuveličane, a to je na primer što Zelenović govori o tome da je Šabac grad koji nema listu čekanja za vrtić, međutim, istina je da je šabački vrtić najskuplji u Srbiji, više od 6.800 dinara košta za jedno dete i Šapčani nisu tog nivoa materijalnih mogućnosti da priušte to sebi i iz tog razloga zaista nema čekanja. Ne zato što je strateški rešeno pitanje boravka dece u vrtiću, nego je preskup. Naši sugrađani se pitaju zašto je u Rumi vrtić besplatan, a u Šapcu nije, pitaju i zašto prevoz za najstarije sugrađane nije besplatan kao što je u mnogim gradovima, mnoge stvari koje su dostupne građanima drugih gradova i opština Šapčanima nisu dostupne i zbog toga je ta kampanja izuzetno prljava. Istraživanja koja su dostupna javnosti govore o mnogo većoj popularnosti SNS u Šapcu, oni pokušavaju da tom prljavom kampanjom uplaše Šapčane nekim stvarima koje apsolutno ne stoje, izmislili su dolazak Sandokana na čelo grada ako SNS pobedi, samo da bi uplašili građane. To nije istina, niti ima bilo kakve šanse, gospodin Ostojić nije ni član SNS i nema veze sa nama. Plašili su za vreme korone građane time da i ja, ali i drugi čelnici SNS imamo koronavirus i da smo proširili koronu u Šapcu, a to je prosto neverovatno da se u takvim trenucima time služi i da tako skupljaju političke poene – objasnio je Aleksandar Pajić i dodao:

-Radili su rekonstrukciju centra Šapca, gde su igralište koje su izgradili za decu, od kredita koji je Grad podigao, a onda su ga preko noći zapalili i uprli prst u SNS da ima veze sa tim vandalskim činom. Koriste neverovatno loše stvari da bi ih pripisali SNS, a za sebe kažu da su divni rukovodioci grada, a da drugi koji žele da dođu na to mesto nisu poželjni i nisu dobri. Mislim da naši sugrađani vide da to nije tako i da je to laž i manipulacija kojom se služi Nebojša Zelenović. Poslednje u čemu on učestvuje jesto to da objekte koje gradi Vlada on obilazi, odlazi na ta gradilišta, fotografiše se i to pripisuje rezultatima svoje politike. To je skoro uradio i u naselju Majur, gde se fotografisao na gradilištu gde su radovi na rekonstrukciji škole i izgradnji fiskulturne sale, gde je preko Kancelarije za javna ulaganja država izdvojila više od 210 miliona dinara za te poslove, i rekao da je on to smislio i da je on začetnik te ideje. Takvim medijskim predstavljanjem pokušava da predstavi nešto što nije njegovo delo, upravo kao svoje – rekao je poverenik SNS Aleksandar Pajić za portal SrbijaDanas.

Glavni adut SNS u Šapcu je rezultat republičke Vlade i predsednika Aleksandra Vučića, a kako navodi kandidat za gradonačelnika Aleksandar Pajić “sve ono što je država obećala , ona je to i uradila i sve to će biti preslikano i u Šabac uz realno ostvarive projekte i podršku države za realizaciju istih”.

-Sve ono što obećamo ćemo i uraditi, pokazali smo da od 69 kandidata na odborničkoj listi sve su ostvareni ljudi i koji imaju rezultate svog rada i znaju da rade i rezultati su nešto što ih kvalifikuje da budu u vrhu liste SNS. Bićemo partner svojoj državi, a ne suprostavljena strana, a dosadašnja politika Nebojše Zlenovića jeste ta da smo sami sebi dovoljni kao grad, da nam pomoć države nije potrebna kako bismo napravili rezultat. Mi mislimo suprotno, mislimo da je saradnja sa svojom državom neophodna, jer veliki kapitalni projekti mogu da budu realizovani samo ukoliko Vlada pomogne da se sve to realizuje. Šabac je jedan od gradova koji ima najveći broj sela koja nemaju kanalizacionu mrežu, od 45 sela čak 42 nemaju ni metar vodovodne ni kanalizacione mreže, što je u 21. veku osnovna stvar, a koju lokalna vlast za 20 godina nije uspela da obezbedi. Nikada nećemo uzimati sredstva od sugrađana koji žive na selu da bismo im rešili neke infrastrukturne probleme, kao što to radi trenutna vlast. U selima se uzima jedan dinar, da bi Grad dao dva da se uradi putna infrastruktura kroz selo, što je nedopustivo i ovo je jedinstven slučaj u Srbiji da se tako radi. U Šapcu postoji i navodni referendum gde se građani mesnih zajednica izjašnjavaju o povraćaju sredstava za imovinu gde će ta sredstva da ulože i koji su to projekti, a pošto je SNS u dve trećine mesnih zajednica na vlasti nama to nije dostupno, parcijalno se sve primenjuje. Tamo gde su na vlasti oni koji su po volji gradonačelnika Šapca, tamo se investira i tamo se projekti realizuju, a na drugoj strani nema realizacije projekata. Potpuno ćemo drugačije raditi, napravićemo prioritete, da saveti mesnih zajednica odlučuju gde će ta sredstva da se upotrebe i neće biti bitno kojeg su poilitičkog opredeljenja, bićemo isti prema svim građanima bez obzira na političku pripadnost – naglasio je Pajić za portal SrbijaDanas.

-Jedan od projekata čija je realizacija već počela je projekat “Šabačke akademije”, gde su sve tri strukovne visoke škole fuzionisane u Šabačku akademiju. Jedan smo od retkih, ako ne i jedini grad van univerzitetskih centara, koji na svojoj teritoriji ima objedinjene sve visoke strukovne škole, a to je dobro za učenike koji završavaju srednje obrazovanje da mogu u svom gradu da nastave studije na visokim strukovnim školama. Omogućićemo bolji kvalitet obrazovanja u tim ustanovama da bi naši učenici bili spremni da kad završe školovanje uđu u svet rada potpuno spremni sa znanjem koje je neophodno da bi se taj posao valjano obavljao. Ono što je bitno za osnovne i srednje škole jeste to da ćemo uložiti puno u infrastrukturu, kako bismo obezbedili realnu mogućnost da škole rade u jednoj smeni, povećaćemo kapacitete tih škola da bi učenici mogli da imaju nastavu gde će i posle redovne nastave moći da ostanu i rade domaće zadatke, vannastavne aktivnoti, da im ponudimo širu lepezu mogućnosti koje će oni prema svojim željama i zahtevima da ostvare. Što se tiče vrtića, potrudićemo se da to bude jedna od najnižih cena u Srbiji, a ukoliko bude postojala mogućnost i da budu potpuno besplatni. U ovom momentu ne možemo to sa sigurnošću da obećamo, jer je veliko zaduženje Grada u poslednjih 20 godina i nismo sigurni koji nas sve krediti čekaju na otplatu, jer sve što je prethodna vlast radila je sa grejs periodom. Za sve ono što je loše rađeno očekuje se naplata od 2021. godine i zbog toga u ovom momentu dok ne sagledamo finansijske mogućnosti ne možemo da obećamo besplatne vrtiće, ali mislim da je budžet grada dovoljno veliki i da će biti mnogo veći kada većina ljudi dobije posao da to realizujemo. Kada građani dobiju posao, tako ćemo puniti budžet, pa ćemo moći i da ulažemo više i u sport, obrazovanje i u kulturu, kao i sve druge sporedne stvari – istakao je Pajić.

Kako ističe kandidat SNS za gradonačelnika Šapca, najveći problem je velika nezaposlenost u gradu Šapcu i to što “sugrađani sada putuju u mnogo manje opštine i gradove u okolini da bi mogli da ostvare svoje pravo na rad”.

– Putuju i u Rumu, Sremsku Mitrovicu, Koceljevu, Loznicu i druge delove Zapadne Srbije da bi mogli na posao, da prehrane svoje porodice. Sigurno je da ćemo raditi na popunjavanju industrijske zone, odnosno na dovođenju dva velika investitora koji će zaposliti sigurno negde oko 5.000 sugrađana i time ćemo napraviti bum u poslednjih 20 godina. To će biti najveći broj zaposlenih Šapčana, jer cifra kojom se sada barata da je Nebojša Zelenović uspeo da zaposli apsolutno nije realna, jer mi danas imamo oko 7.000 nezaposlenih u Šapcu registrovanih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Pomoći ćemo iz gradskog budžeta da se privatni biznisi razviju i da ljudi krenu u porodične poslove gde će zapošljavati kako članove porodice tako i ljude sa strane i gde će moći samostalno da ostvaruju prihode i time će uticati na punjenje budžeta i na veće mogućnosti Grada. To je prvo i najbitnije što ćemo uraditi odmah po dolasku na vlast, a bitno je i što ćemo ulagati kako u grad tako i u sela – rekao je Pajić i dodao:

-Ulagaćemo u infrastrukturne projekte koji su neophodni u 21. veku i širićemo i vodovodnu i kanalizacionu mrežu na teritoriji sela, jer sada Grad Šabac u centru grada ima zdravu pijaću vodu, ali na 5 kilometara od centra to ne možete da priuštuite građanima prigradskih naselja. Imamo 80 kilometara neasfaltiranih lokalnih puteva koji se posipaju šljunkom, a ne asfaltiraju, što je nedopustivo u 21. veku iako se živi na seoskom području. Svaki čovek mora da ima asfalt do svoje kuće, kako bi i ta deca ostala na selu, kako bi mogla da idu u školu. Odmah krećemo i sa rekonstrukcijom šabačke bolnice, jer to je za kvalitet zdravstvene zaštite u Šapcu neophodno, kako na primarnom tako i na sekundarnom nivou. Radićemo na fuzionisanju Doma zdravlja i bolnice u Šapcu u Zdravstveni centar Šabac, te će to biti mnogo funkcionalnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita. Rekonstrukcija šabačke bolnice doneće kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i neće biti potrebe da se čeka na neke usluge, koje su sada nedostupne nekoj populaciji stanovništva, jer su liste čekanja poprilično duge, zbog nedostatka prostora, ali i kadrova. Radićemo na tome da što više ljudi dobije adekvatne specijalizacije kako bi ostali u našem zdravstvenom sistemu, a ne išli sa strane. Siguran sam da će Grad Šabac posle junskih izbora izgledati mnogo drugačije, imaće evropski izgled i evropsku perspektivu – poručio je poverenik GO SNS Šabac i kandidat za gradonačelnika Šapca Aleksandar Pajić.

(Srbija danas)