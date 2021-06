Usvojen završni račun budžeta grada za 2020. godinu

Na 11. sednici Skupštine grada odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluku o konsolidovanom završnom računu budžeta grada za prošlu godinu. Prema izveštaju ukupno realizovan obim prenetih i namenskih sredstava, tekućih prihoda i primanja budžeta grada za 2020. godinu je dve milijarde 298 miliona dinara. Rashodi i izdaci u prošloj godini iznosili su dve milijarde i 233 miliona dinara, istakla je Dijana Jakšić Kiurski, zamenica gradonačelnika i dodala da je ostvaren suficit od 65 miliona dinara. U svom izlaganju osvrnula se na izveštaj revizora koji je dao mišljenje sa rezervom.

-Razlog za mišljenje sa rezervom je u tome što su kod dva indirektna budžetska korisnika utvrđene određene nepravilnosti koje su po oceni stručnog tima materijalno značajne jer su nominalne vrednosti preko 1,2 miliona dinara. Greška koja se potkrala datira iz ranijeg perioda i za naredni period ona će biti otklonjena. Osim ove dve nepravilnosti izveštaj, po oceni revizije, pokazuje objektivan i istinit finansijski položaj gradskog budžeta – rekla je Dijana Jakšić Kiurski.

Jednoglasno je usvojena nova odluka o regresiranom besplatnom prevozu kojom se uređuje pravo na povlašćenu cenu autobuskih karata, ali i besplatan prevoz. Pravo na to imaju studenti i srednjoškolci, sportisti koji su u redovnom sistemu takmičenja, a takmiče se za klubove, penzioneri, slepe i slabovide osobe, ratni vojni invalidi, građani u stanju socijalne potrebe, rekao je Mladen Bogdan, predsednik Skupštine grada i dodao da je odluka rezultat zajedničkog rada okrenuta ka svakom pojedincu.

Želja nam je da nova odluka bude pravednija tako da će penzioneri koji imaju primanja ispod 30.000 dinara moći besplatno da putuju, a sa primanjima od 30.000 do 50.000 dinara imaće regresiran prevoz u iznosu od 50 procenata. I slepa i slabovida lica kao i ratni veterani imaće besplatan prevoz. Na sugestiju gradonačelnika Nikole Lukača u ovu odluku uvršteni su i sportisti kojima treba i na ovaj način pomoći da postignu vrhunske rezultate – dodao je Mladen Bogdan.

Usvojeni su izveštaji o radu za prošlu godinu svih mesnih zajednica, ustanova kulture, socijalne zaštite, Crvenog krsta, Centra za stručno usavršavanje, PU “Dragoljub Udicki”, SC “Jezero”.

Završnu reč na sednici dao je gradonačelnik Nikola Lukač.

-Sve ustanove su radile vrlo dobro, a i u narednom periodu u saradnji sa gradom treba da realizuju svoje aktivnosti. Konstantno obilazimo naša sela, razgovaramo sa predsednicima mesnih zajednica i meštanima tako da imamo odličnu saradnju i komunikaciju. U narednom periodu radiće se na prioritetnim stvarima u svakom selu. Ne dajemo olako obećanja, ali ono što obećamo to i uradimo. Siguran sam da ćemo u svakom selu zajednički realizovati sve investicije dogovorene krajem prošle godine – precizirao je Nikola Lukač.

Gradonačelnik Lukač pozvao je sve sugrađane koji se još uvek nisu vakcinisali protiv korone da to učine jer je to jedini način da se pobedi ovaj virus. Dodao je da moramo i dalje biti odgovorni ko i to da je važno da se poštuju aktuelne mere. On je iskoristio priliku i čestitao uspešnim sportistima iz našeg grada na osvojenim medaljama.

-Želim da čestitam golmanu Vladimiru Tepavcu osvojenu bronzanu medalju i proglašenje za najboljeg golmana na Evropskom rukometnom prvenstvu za gluve. Svi mi ponosni smo na našu zlatnu košarkašicu Dajanu Butuliju koju čekamo da dođe u rodni grad – rekao je Lukač.

Na skupštinskom zasednju istaknuto je da je Aleksandar Aćimov, član stranke SPAS od ove sednice deo odborničke grupe “Aleksandar Vučić- Za našu decu”. Jednoglasno je podržana i odluka da kuglaški klub nosi ime grada. Razrešeni su stari i imenovani novi članovi pojedinih odbora, komisija, saveta.