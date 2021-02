Uspešno završena takmičarska sezona SD “Kikinda”, Duško Petrov kreće sa pripremama za Olimpijadu

Streljačka družina Kikinde je ponovo blistala na Državnom prvenstvu Srbije. Duško Petrov osvojio je srebrnu medalju odnosno drugo mesto na Državnom prvestvu a već u petak, sa kolegama iz reprezentacije, počinje da sa priprema za Olimpijadu.

Završen je takmičarski deo sezone 2020/2021. za streljačku družinu Kikinda. Na državnom prvenstvu ponovo su blistali i doneli kući odličja kakvim se grad do sada nije mogao podičiti. Duško Petrov zauzeo je drugo mesto, dok su ekipno Petrov, Ervin Šalgo i Boris Mikluc zauzeli takođe drugu poziciju.

– Devojke su nas prijatno iznenadile, odbranile su uspeh sa Finala kupa Srbije tako da su one osvojile „duplu krunu“. Što se tiče muške ekipe, mi smo ovog puta bili drugi. Za nijansu su nas pobedili momci iz „Policajca“ iz Beograda, bilo je napeto ali uspeli su da odbrane titulu prvaka koju su osvojili i prošle godine. Za nas je opet veliki uspeh i to što smo drugi jer je uspeh koji grad nije imao. Iskreno nadao sam se da ćemo mi ovog puta biti prvi ali malo smo otpucali slabije. Niej to toliko ni slabije koliko su oni stvarno bili izuzetni, sva trojica su opalili maksimalno, i eto upucali su nekih 8 ili devet krugova, a to je stvarno mala razlika. Na sreću smo išli ovog puta koja je bila ipak na njihovoj strani, kaže Duško Petrov, predsednik Strejačke družine „Kikinda“ .

Iako je sezona praktično završena, najvažnije za Duška Petrova tek predstoji.

– Sad se već okrećem pripremama za reprezentaciju. Idemo na kvotu koja se u maju deli u Osijeku. U petak počinju pripreme u Novom Sadu, nadam se da ćemo to ostvariti. To je krem našeg streljaštva, 11 nas ide ukupno. Šest ljudi već ima kvotu i nas pet koji to možemo da ostvarimo, dodaje Petrov inače jedini strelac iz Vojvodine koji će učestvovati na prvestvu u Osijeku.

Streljačka družina Kikinde će početkom aprila nastupati i na Vojvodina kupu -to je međunarodno takmičenje koje se održava u Novom Sadu ali je zbog poznate epidemiološke situacije pod znakom pitanja koliko će takmičenje zaista okupiti učesnike iz inostranstva. Ipak biće prilika da odmere sopsvtene snage i ostanu u formi.

Fotografije i snimke ustupio: Ervin Šalgo