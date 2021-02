Uspeh kikindskih džudista na pojedinačnom prvenstvu Vojvodine

Na pojedinačnom prvenstvu Vojvodine za kadete od petoro džudista „Partizana“ četvoro je osvojilo medalje. Zlatom su se okitile Nađa Iličin u kategoriji do 57 kilograma i Milica Latković u kategoriji do 63 kilograma. Dunja Mutavdžić u kategoriji do 48 kilograma bila je druga, a Vladimir Talijanov u kategoriji do 55 kilograma osvojio je treće mesto.

Oni su se plasirali na pojedinačno prvenstvo Srbije koje se za dve nedelje održava u Beogradu. Na takmičenju je učestvovao i Veljko Višnjei u kategoriji do 81 kilograma koji je ostao bez plasmana.