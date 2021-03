Uspeh kikindskih džudista

Na pojedinačnom prvenstvu Srbije za kadete džudistkinje „Partizana“ osvojile su tri druga mesta. Srebrnim medaljama okitile su se Dunja Mutavdžić u kategoriji do 48 kilograma, Nada Iličin u kategoriji do 57 kilograma i Milica Latković u kategoriji do 63 kilograma. Vladimir Talijanov ostao je bez plasmana.

Proteklog vikenda održan je i 18. međunarodni džudo kup “Trebinje 2021” i 11. Memorijal “Miloš Mrdić”. Simon Petković je u kategoriji iznad 73 kilograma u veoma jakoj konkurenciji osvojio treće mesto dok je Miljan Petković u istoj kategoriji ostao bez plasmana.