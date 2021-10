Uspeh džudista “Partizana”

Na Pojedinačnom prvenstvu Srbije za mlađe seniore u Beogradu džudisti “Partizana” predvođeni trenerom Svetislavom Vukmiricom, ostvarili su odlične rezultate. Nađa Iličin u kategoriji do 57 kilograma u izuzetno jakoj konkurenciji, uspela je da osvoji bronzanu medalju. Isti uspeh ostvario je i Mateja Vukmirica u kategoriji do 90 kategoriji do 90 kilograma.

Proteklog vikenda održan je i “Turnir malih šampiona” u Pančevu. Takmičari mlađih uzrasnih kategorija koje je predvodila trener Tijana Radić Sivčev osvojili su pet odličija u konkurenciji 400 takmičara iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Poletarac David Mohači u kategoriji do 46 kilograma bio je treći, mladi pionir Filip Srejin u kategoriji do 50 kilograma bio je drugi, a tri bronze kao stariji pioniri pripale su Ivanu Kovačevu u kategoriji do 55 kilograma, Miljanu Petkoviću u kategoriji do 73 kilograma i Milani Šibul u kategoriji do 52 kilograma.