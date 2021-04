Uskršnje servisne informacije

Kovid ambulanta u Svetosavskoj 53 svih pet dana praznika radi od 7 do 20 sati, a ambulanta na Mikronaselju neće raditi samo 1. i 2. maja. Vakcinalni punkt u udruženju penzionera neće raditi 30. aprila, 1. i 2. maja, a od ponedeljka nastavlja se uobičajeni rad. Tokom praznika za sve ostale pacijente dežurna je ambulanta u Svetosavskoj 53. Dečiji dispanzer od sutra, 30. aprila do srede, 5. maja radi od 9 do 17 sati. Tokom praznika apoteka u Bloku GA4 biće otvorena non stop.

I radno vreme maloprodajnih objekata biće izmenjeno. Sve prodavnice „Univerexporta“ u petak i subotu biće otvorene od 7 do 21 sata, neradni dan je Uskrs. Objekti Idee sutra, 30. aprila i 1. maja rade do 22 časa, a nedelja je neradna. „Maxi“ će sutra raditi od 7 sati i 30 minuta do 18 časova, 1. maja radno vreme je do 21 sata,a u nedelju je zatvoren za potrošače. Radno vreme „Lidla“ u petak je od 8 do 18 sati, do su 1. i 2. maj neradni.

Na Autobuskoj stanici od sutra, 30. aprila do srede 5. maja autobusi će u međugradskom i prigradskom saobraćaju saobraćati po prazničnom redu vožnje.

Iz Kompanije FCC obaveštavaju korisnike da komunalni otpad neće odnositi samo u petak, 30. aprila. Parking se neće naplaćivati od petka, 30. aprila do srede, 5. maja.