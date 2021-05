“Uroburos” Merime Fetahović otvorio nov izložbeni salon u Muzeju “Terra”

U novom izložbenom salonu Muzeja „Terra“ otvorena je izložba vajarke Merime Fetahović pod nazivom Uroburos. Iz ove insitucije najavljuju i ovogodišnju noć muzeja.

Vajarka Merima Fetahović koja Kikindu doživljava kao svoj drugi dom jer je u „Terri“ provela dragocene dane sada je po prvi put samostalno izložila svoju skulpuralnu kompoziciju. Kako nije prisustvovala izložbi, a u skladu sa novom realnošću, njeno obraćanje prilikom otvaranja izložbe gledali smo uživo iz Italije, gde danas živi i radi.

Da je ulica zvali bi ga sokače, a kako se nov izložbeni prostor nalazi u delu muzeja „Terra“ , nov izložbeni salon i svečano je otvoren postavkom Merima Fehatović.

Izložba „Uroburos“ uvod je u predstojeće brojne aktivnosti koje nas očekuju u Muzeju „Terra“.

Radno vreme Muzeja „Terra“ je od utorka do subote od 9 do 16 čaasova. Ukoliko ćete muzej posetiti tokom „Evropske noći muzeja“ 15.maja, topanje počinje u 18 časova a program traje do 22 sata. Za vreme trajanja Noći muzeja prostor će biti iluminiran specijalnom rasvetnom instalacijom i video art projekcijama. Ulaz se ne naplaćuje.