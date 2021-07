Uče da prave domaću hranu, druže se i zabavljaju se na radionicama “Mali kuvar” Kulturnog centra

Radionica “Mali kuvar” izazvala je veliko interesovanje kikindskih mališana. Za dva dana prijavilo se njih više od sedamdesetoro zbog čega su podeljeni u dve grupe. Dvonedeljna radionica odvija se svakog dana a mlade Kikinđane o kuvanju uče žene iz Udruženja građana “”Suvača”, “Vreteno” iz Iđoša, “Narcis” iz Novih Kozaraca. Gost je bio i Radovan Subin, poznati kikindski kuvar sa brojnim svetskim priznanjima iz kulinarstva a danas su u gostima članovi Škole glume Pozorištanceta “Lane” koji su mališane učili da prave voćnu salatu.

– Stvarno su se dobro pokazale ove radionice. Mališani rado dolaze jer vole da kuvaju, da prave gomboce, čikove, palačinke, kolače, krofne, teglili smo i pitu pre nekoliko dana. Ustvari, najviše vole da se druže. Ovo je deo “Leta Kulturnog centra”. Traje do kraja avgusta. Do kraja ove nedelje svake večeri nastupa Pozorištance Lane od 19 sati. Do kraja avgusta nas očekuju promocije knjiga, izložbe, berza vinila, izložba Oldtajmera, a sugrađani će biti blagovremeno obavešteni o svakom pojedinačnom događaju, kaže Tanja Nožica, direktorica Kulturnog centra Kikinda.

U programu “Mali kuvar” učestvuje Huan Sin Jao, inačke devetogodišnja kineskinja koja pohađa školu “Sveti Sava”.

– Lepo mi je ovde. Upoznala sam puno drugara, sviđa mi se da mesimo kolače. Ja volim hranu koja se ovde u Kikindi sprema, prelepa je. Mada volim i kinesku hranu, najviše kad tata pravi kiflu sa mesom, to ipak najviše volim, a volim i pečurke. Od ovog što smo pravili na radionicama krofna mi je bila super, kaže Huan.

Sa malim kuvarima se danas druže mališani iz škole glume Pozorištanceta Lane. Među njima je i osmogodišnja Milana Sivčev koja pohađa školu glume godinu dana.

– Glumila sam do sada u predstavi “Zdravko Prljavko”, a najviše volim kad učim poeziju. Volela bih da budem glumica, a jako volim svoje drugare u “Lanetu”, da se družimo i učimo, kaže Milana.

– Pokazali smo im neke vežbe koje mi radimo u školi glume, vežbe koncentracije, zanimljive igre. Mali kuvari su dobili priliku da vide šta mi radimo i da nam se priključe ukoliko to žele. Naša škola glume za najmlađe je uvek otvorena, probe na koje se zainteresovani mogu pridružiti su ponedeljkom i sredom od 18 I 19h a tokom školske godine okupljamo se 3 puta nedeljno, kaže Sanja Petkov iz Pozorištanceta “Lane”.