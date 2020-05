U vrhu svetske sajber bezbednosti: Sanja Kekić

Predstavljamo Vam Sanju Kekić, jednu od 50 najuticajnijih žena iz oblasti sajber bezbednosti.

Sugrađanka Sanja Kekić, koja godinama živi i radi u Beogradu, proglašena je jednom od 50 najuticajnijih žena u Evropi u oblasti sajber bezbednosti. Iskustvo je stekla radeći za Big 4, nekoliko velikih banaka i finansijskih institucija u Srbiji i za najvećeg mobilnog operatora na Balkanu. Studirala je informatiku na Prirodno‑matematičkom fakultetu u Novom Sadu, nakon čega je nastavila da usavršava znanje da bi sve to rezultiralo dobijanju ovako značajne titule.

– Nisam sigurna da li mogu da opišem baš taj osećaj. Iskreno, ovo priznanje me je iznenadilo jer nisam navikla da moj rad i trud bude na ovakav način prepoznat. Valjda zato što se bavim poslom koji nije toliko vidljiv, ne zahteva previše direktnog kontakta sa ljudima, čak bih mogla da se našalim i kažem da bi se ljudi dosađivali da gledaju mene kako radim. Slagala bih kada bih rekla da ne laska. I te kako laska, ali je to i velika obaveza. Pošto sam se dugo bavila sportom, možda bih upoređivajući osećaje mogla da kažem da se osećam kao da sam dobila neku važnu utakmicu, ali opet da me sutra čeka isto toliko važan protivnik, iskrena je Sanja Kekić.

Sanju smo pitali i kako da se zaštitimo na internetu, danas kada su pretnje sveprisutne a kada je korišćenje interneta nešto što postaje neophodno.

– Postoje dva aspekta sa kojih možemo posmatrati pretnje. To su organizacije a i mi pojedinci, fizička lica.

Ako pričamo o organizacijama, nedavno smo bili svedoci, kako smo mi to nazvali, “pada Novog Sada” , odnosno sajber napada na Javno preduzeće “Informatika” koji je onemogućio rad mnogih javnih službi u gradu. Sličan napad se desio na samom početku Covid 19 pandemije u Češkoj, naime bila je napadnuta Covid bolnica u Pragu što je onemogućilo rad ove bolnice. Ovakvu vrstu napada poznatiju kao “ransomware” smatram da je za naše organoizacije i nas jedna od najvećih pretnji. Isto tako postoje takozvani “fišing” napadi koji su već par godina prisutni kod nas i mislim da je bilo 2017.godine kada je Narodna banka imala takav jedan uspešan napad kada je sa “fišing e maila” sa navodnim novim instrukcijama za plaćanje, uplatila veliku sumu novca napadaču.

Ako pričamo o tome kako se zaštititi, postoji set mera koje bi organizacije trebalo da primenjuju. To nije samo instalacija nekog antivirus softvera, to je čitav niz alata, pa čak i ako e-mail koriste kao korespodenciju sa svojim poslovnim partnerima trebalo bi da itekako vode računa i da ulažu u sajber bezbednost. Svakako prvi korak je da treba raditi na podizanju svesti zaposlenih u oblasti sajber bezbednosti.

S druge strane, ako pričamo o fizičkim licima, građanima,oni su najviše izloženi napadima koji za cilj imaju krađu finansijskih podataka ili identiteta. Takvi napadi se obično kriju u zanimljivim klip porukama, fotografijama, interesantnim sajtovima, i ne retko, klikom na neki od takvih zanimljivih sadržaja se otvaraju ili bar odškrinu vrata napadaču za neki njegov krajnji cilj. Zato Kikinđani moji, pazite na šta klikćete, savetuje Sanja Kekić.

Vandredna situacija, poštovanje preporuka i mera, situacija sa infekcijom Covid 19 u Kikindi i u Beogradu, Sanji nisu pružile mogućnost da već duže vreme bude na okupu sa svojom porodicom i prijateljima ovde u našem gradu.

– Jeste, ne živim dugo u Kikindi, suštinski u Kikindi nisam od kada sam završila srednju školu. U Kikindi žive moji roditelji, brat sa porodicom i dragi prijatelji. Baš ta činjenica da dugo ne živim u Kikindi je doprinela da ova Covid kriza nema puno uticaja na našu komunikaciju. Mi smo odavno, zbog prirode moga posla koja zahteva dosta putovanja, razvili alternativne metode komunikacije. Međutim , naravno nedostaje mi da zagrlim moje najmilije, toga nikad dosta. Druga stvar je da na samom početku ove krize, ja sam bila prilično zabrinuta jer su među prvim potvrđenim slučajevima, kao što svi znamo, bili su Kikinđani. Međutim kako su dani odmicali, uvidela sam da se Kikinda odlično bori sa ovim opakim virusom pa je tako i moja zabrinutost splasla, iskrena je Sanja.

Dodaje da joj je prvi kratkoročni plan, nakon potpune stabilizacije situacije sa virusom korona, da dođe u Kikindu. Kada je posao u pitanju, nakon smanjenog obima posla u Covid krizi, sada već ima najava da će uskoro početi realizacija odloženih projekata. U prilog tome koliko je zahtevno bilo postići ovako značajan uspeh, biti jedna od najboljih 50 u oblasti sajber bezbednosti, govori i podatak da je Sanja Kekić bila jedan od pionira ili nosilac promena u ovoj oblasti. Ističe da je posebno ponosna kada vidi da su ljudi koji su stvorili svoju karijeru pod njenim mentorstvom postali izuzetni profesionalci.