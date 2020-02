U utorak isključenje struje

Zbog radova na elektro mreži u utorak od 9 sati i 15 minuta do 13 sati i 30 minuta struje neće imati domaćinstva u Kikindi u ulicama: Kraljevića Marka od Žarka Zrenjanina do Đure Daničića, Kumanovska od Đure Daničića do Žarka Zrenjanina, Albertova od Žarka Zrenjanina do Laze Kostića, Žarka Zrenjanina od Kumanovske do Kinđe, Laze Kostića od Albertove do Kraljevića Marka,Dimitrija Tucovića od Albertove do Kraljevića Marka,Kumanovska od Đure Daničića do Veljka Petrovića, Kraljevića Marka od Đure Daničića do Žarka Zrenjanina i Žarka Zrenjanina od Albertove do Save Lipovanova.