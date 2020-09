U utorak bez struje deo Kikinde

Zbog planiranih radova na elektro mreži u utorak od 8 do 10 sati struje neće imati ulice: Miloša Velikog od Zmajjovine do Vašarišta, Njegoševa od Vuka Karadžića do Miloša Velikog i Braće Bogaroški od Miloša Velikog do Save Tekelije. Takođe u utorak, ali od 10 i 30 do 12 i 30 sati bez električne energijee ostaće domaćinstva u Bloku 36, ulici Toze Marković od Vuka Karadžića do Ive Lole Ribara, Ive Lole Ribara od Toze Markovića do Stevana Sinđelića, Vuka Karadžića od Njegoševe do Stevana Sinđelića i Stevana Sinđelića od Vuka Karadćića do Miloša Velikog.