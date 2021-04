U uslovima kada manje putujemo na raspolaganju zanimljivosti našeg grada – Suvača otvorila svoja vrata za Kikinđane

Otvorena je sezona poseta kikindskoj suvači. S obzirom na epidemiološku situaciju i manji priliv turista i organizovanih poseta, u Narodnom muzeju nadaju se da će glavni posetioci biti sugrađani koji do sada nisu imali priliku da posete naš mlin na konjski pogon i đaci nižih razreda osnovnih škola.

Od početka aprila počela je sa radom suvača i radiće do kraja oktobra. Ideja kikindskog muzeja, institucije koja se stara o starom mlinu na konjski pogon je da april i maj budu posvećeni deci školskog uzrasta nižih razreda koja u ovoj epidemiološkoj situaciji pohađaju nastavu u školama.

– Ovom prilikom upućujemo apel i molbu učiteljima i učiteljicama osnovnih škola iz Kikinde i seoskih škola ukoliko mogu da organizuju prevoz, da dođu u Suvaču, da nas posete, da čuju priču od nas koji ovde radimo, i da učestvuju u jednoj radionici. Imamo pripremljen jedan edukativno kreativni radni listić u okviru kojeg će se u nekoliko zadataka otkriti kako su se ljudi u to vreme organizovali oko suvače, kako je izgledala, koja je bila njena funkcija. Sve je to u cilju da deca uče o njoj, o nasleđu svoga grada, da se razvija identitet i da znaju gde žive, navodi Dragan Kiurski, kustos pedagog Narodnog muzeja Kikinda.

Ove godine navršavaju se 122 godine od kako je izgrađen mlin na konjski pogon, jedan od svega tri sačuvana na svetu. Vodiči će Vam tokom obilaska suvače reći brojne sačuvane detalje i zanimljive anegdote vezane za nekadašnji rad mlina, njegov nastanak i prestanak rada, koji je uzrokovan, po predanju, svađom vlasnika.

– Prvo, ona kada je pogledate deluje zanimljivo i interesantno i nama koji radimo ovde već nekoliko godina a naročito ljudima koji nisu iz naših krajeva. Osim turistima, ona je zanimljiva i Kikinđanima. Postoji jako puno ljudi koji i danas u 21.veku kažu “Nikada nisam bio ili bila u Suvači” i mislim da je u stvari egzotika njena najzanimljivija karakteristika. Kada se uđe unutra oseti se neka posebna energija. Naravno, nekada je imala drugačiju funkciju nego što ima danas. Bila je mlin i mesto okupljanja a danas je takođe mesto okupljanja i edukativni prostor. Imamo nameru da privučemo i turiste i lokalne posetioce kako bi se priča o njoj održala, dodaje Kiurski.

Prošle godine u ovo vreme završen je IPA projekat putem koga je suvača obnovljena zahvaljujući sredstvima Evropske unije i sada ovo zdanje s pravom čini deo paketa kikindske turističke ponude. Iako je poseta proteklih godinu dana bilo izuzetno malo zbog poznate situacije, ipak se beleže pojedinački turistički dolasci i promocija suvače, pa i same Kikinde na društvenim mrežama.

– Grupnih poseta prošle godine skoro da nije ni bilo, ni u Muzeju ni u Suvači mada kada pričamo o ovom prostoru, možemo da budemo malo rasterećeniji jer je ovo poluotvoren prostor gde posetioci mogu malo opuštenije da uđu, mada mi i dalje insistiramo na maskama ali je ovde lakše dočekati turiste. Turisti vole da se fotografišu, to je valjda postao najzanimljiviji deo putovanja, ako se ne fotografišete i ne objavite to to na društvenim mrežama to je kao da tamo niste ni bili, a to znači za promociju naše ponude, kaže Kiurski.

Koliko je epidemija uticala na kulturnu i turističku ponudu grada pokazuje podatak da je pre korone Narodni muzej u centru mesečno posećivalo više od 1.000 ljudi dok je ove godine broj mesečnih poseta dvocifren. Ipak, planovi se prave a od daljeg stanja zavisiće njihovo održavanje. U svakom slučaju plan je da se u julu organizuje Dan Suvače, biće tu i programa za volontere, projekcije filmova i drugi sadržaji koji nisu nužno vezani za nekadašnju funkciju mlina, već da suvača postane mesto susreta i na taj način se oživljava. Posetioci ovo nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja mogu da obiđu od utorka od subote, od 10 do 16 časova. Ulaz je besplatan za Kikinđane i svi su dobrodošli.