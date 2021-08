U toku priprema vrtića za novu školsku godinu

Od juče, 15. avgusta, započete su opsežne pripreme za novu školsku godinu u Predškolskoj ustanovi „Dragoljub Udicki“. Do 1. septembra nijedan vrtić neće raditi kako bi se uradila dezinfekcija, kompletno spremanje i priprema svih 18 objekata. Kako ističe Kristina Drljić, v.d. direktorica u toku su radovi u tri vrtića koji će biti gotovi do početka nove školske godine.

-Radi se u kikindskim vrtićima „Bambi“ i „Kolibri“, kao i u objektu „Maslačak“ u Bašaidu. U sva tri vrtića biće izgrađena nova kupatila i sanitarni čvorovi. U „Kolibriju“ se još adaptira do sada neuslovna prostorija za celodnevni boravak, a gradi se i nova radna soba za jaslice. U „Maslačku“ se dograđuje deo trpezarije, ali i manji prostor koji će se koristiti kao vešeraj. Sredstva u iznosu od tri miliona dinara za radove obezbedila je lokalna samouprava. Radovi su bili neophodni jer je to jedini način da upišemo svu decu.Da nije bilo sluha gradske uprave koja je obezbedila novac za adaptacije i izgradnje 80 mališana od godinu do tri godine ne bi mogli da budu upisani. To ni mi, ali ni predstavnici grada nismo hteli da se desi jer je krajnji cilj da zbrinemo svu decu – istakla je Kristina Drljić.

Od naredne školske godine 120 mališana više u odnosu na prethodni period upisano je u jaslice.

-Na nama je da obezbedimo uslove da roditelji bez brige mogu da rade. „Kolibri“ će od jeseni imati novu jaslenu grupu za koju će biti zaposlena dva vaspitača. U „Bambiju“ koji je imao samo poludnevni boravak biće otvorena celodnevna grupa. U „Maslačku“ u Bašaidu prvi put otvaramo celodnevno grupu tako da i to zahteva da angažujemo jednog vaspitača. Dajemo sve od sebe da nemamo liste čekanja, ali je za rad u grupama važno ispoštovati normativ, propisane pravilnike i zakone. Nemoguće je izaći svim roditeljima u susret da sva deca budu upisana u željene vrtiće – dodala je Kristina Drljić.

Neophodna je i nabavka krevetića, termo posuda za prenos hrane, escajga, tanjira, a biće povećani budžeti i za hranu i higijenu jer će deca duže boraviti u vrtićima. Spiskovi dece nalaze se u svakom objektu. Liste čekanja za sada nema međutim svakodnevno se podnose molbe za upis jer su u međuvremenu roditelji pronašli zaposlenje.