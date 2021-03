U toku formiranje Lokalne omladinske mreže

Kancelarija za mlade poziva sugrađane koji su završili srednju školu i fakultet da se registruju na sajtu Kancelarije za mlade i tako postanu deo Lokalne omladinske mreže. Andrea Arnuš, koordinatorka ističe da je cilj oformiti jedinstvenu bazu mladih koja bi bila dostupna poslodavcima i dodaje sa za ovaj projekat imaju podršku grada.

-Lokalna omladinska mreža, LOM, pomaže poslodavcima i firmama koje tragaju za mladim ljudima koje bi zaposlili ili angažovali na pojedinim projektima – istakla je Andrea Arnuš.

Registracija je vrlo jednostavna. Na sajtu Kancelarije za mlade kzmkikinda.org.rs u odeljku LOM mogu da se informišu o omladinskoj mreži i da se prijave na vrlo jednostavan način.

Kancelarija za mlade početkom maja organizovaće pripremene časove za osmake i to iz matematike, fizike i hemije. Časovi će se odvijati putem platforme google meet gde će učenici moći da ostavre interakciju sa predavačima. Rok za prijavljivanje budućih srednjoškolaca je do 9. aprila, a časove će moći da prate od 8. maja do 12. juna.