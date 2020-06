U toku čišćenje seoskih deponija

Svake godine gradska uprava izdvaja znatna sredstva za uređenje divljih deponija u gradu i na selima. Čišćenje seoskih deponija započelo po završetku vanrednog stanja, istakla je Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.

-Uporedo sa čišćenjem divljih deponija na selima u toku je i uklanjanje kabastog otpada u velikim kontejnerima. U proteklom periodu stvorena je veća količina otpada s obzirom na to da su građani više vremena provodili u svojim kućama. Do sada su uređene deponije u: Ruskom Selu, Bašaidu, Mokrinu, Banatskom Velikom Selu, u Novim Kozarcima. Do kraja meseca biće očišćene deponije u Nakovu, Iđošu i Banatskoj Topoli. Prve nedelje u julu u planu je kompletno čišćenje deponije u Sajanu za šta su sredstva dobijena od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Sa uređenih seoskih deponija odneto je oko 400 tona otpada – napomenula je naša sagovornica.

Sredstva za ćišećenje deponija obezbeđena su u budžetu grada u okviru Fonda za zaštitu životne sredine.