U sredu i četvrtak prodavnice Univerexporta otvorene do 17.30h

Prodavnice Grupe Univerexport (Univerexport i Trgopromet) će u sredu i četvrtak (29. i 30. aprila) raditi po izmenjenom radnom vremenu, prilagođenom uredbama i odlukama Vlade Srbije. Radno vreme za većinu prodavnica u Vojvodini je od 6.30 do 17.30 časova, a u četvrtak će prodavnice biti otvorene od 4 do 7 časova za starije od 65 godine. Za ostale potrošače radnje radno vreme počinje istog dana od 7.30 zbog neophodne dezinfekcije prostora i opreme.

Prodavnice u Beogradu 29. i 30. aprila rade od 7 do 17 časova, a one koje su u četvrtak otvorene za starije sugrađane od 4 do 7h za ostale potrošače počinju sa radom od 8 časova ujutru.

Izuzeci su prodavnice čije radno vreme je uređeno odlukama štabova za krizne situacije, što se može pratiti na zvaničnim sajtovima kompanije www.univerexport.rs i www.trgopromet.rs.

Neradni dani za svih 150 maloprodajnih objekata Grupe Univerexport su 1, 2 i 3. maj.