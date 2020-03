U Srbiji proglašeno vanredno stanje, od ponedeljka zatvoreni vrtići, škole i fakulteti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je večeras vanredno stanje na teritoriji cele Srbije. Vučić je na pres konferenciji rekao da odluka o uvođenju vanrednog stanja stupa na snagu odmah.

„Srbija je od danas u ratu protiv nevidljivog protivnika, opasnog, koji naša zemlja mora da pobedi”, poručio je Vučić u obraćanju, nakon više sastanaka sa nadležnima u toku dana.

Vučić je istakao da je borba pred nama – borba za one koji su stvarali, gradili ovu zemlju, za roditelje, naše starije, ali i za budućnost naše Srbije.

„Naši roditelji, stariji izgradili su naše gradove, sela, puteve i pruge. Napravili su sve što u našoj zemlji imamo danas. Oni su sada, pre svega, napadnuti i moramo da uradimo sve što možemo da tim divnim ljudima pomognemo”, rekao je Vučić, preneo je Tanjug.

On je istakao da je i do sada urađeno mnogo i posebno zahvalio lekarima i medicinskim sestrama koji su se stavili državi na raspolaganje, da pomognu državi i narodu.

„Posle iskustava, ali i svega što smo zajedno prošli, nedovoljne discipline u razumevanju poruka koje smo slali, na osnovu pisma koje je meni i vladi poslao ministar odbrane, na osnovu Ustava, predsednica Skupštine, Vlade i ja doneli smo odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije. Odluka glasi da se proglašava vanredno stanje na teritoriji i ono stupa na snagu u ovom trenutku”, rekao je Vučić.

Kako je dodao, ovog sekunda imamo vanredno stanje na teritoriji cele Srbije, a odmah posle večerašnjeg obraćanja i objave u Službenom glasniku, uslediće sednica vlade, na kojoj će biti doneta uredba o merama za vreme vanrednog stanja.

„Doneli smo tu odluku ne lako, pošto se takva odluka donosi u izuzetnim i posebno kriznim situacijama”, kazao je Vučić i istakao da ćemo morati disciplinom i merama da se borimo.

Ta disciplina znači, kaže, da penzioneri, lica starija od 65 godina moraju da budu u svojim kućama.

Vučić je kazao da će u naredna tri dana biti proveravano da li poštuju odluku.

„Ako budemo morali, u naredna 72 sata donećemo odluku iz ljubavi prema roditeljima, i ne isključujemo mogućnost ako kršenje bude 0,1 do 0,2 odsto da donesemo obavezujuću odluku da sva lica moraju da ostanu u svojim kućama, odnosno dvorištima, ako su na seoskom području. To važi za starija lica. Molim ih jer to radimo za njih. Neće stradati naša deca, već naši roditelji. Zato ih molim da ne izlaze iz kuće”, rekao je on.

Vučić je izjavio da od sutra nema škola, vrtića, fakulteta, da će učenici učiti preko televizije, kao i da verovatno škole neće biti otvarane do kraja školske godine.

„Sutra nema škola, vrtića, fakulteta, polako ćemo preko Zavoda za biocide da dezinfikujemo sve prostore. Nema treninga, sporta, teretana…”, rekao je Vučić.

„Zatvara se život da bismo sačuvali život, naše roditelje, naše stare”, naglasio je predsednik Srbije.

Kada je reč o školskom programu, rekao je da će to „ići” preko više programa, RTS 3 i RTS Planete, kojima se takođe zahvalio na tome što su se odazvali, te istakao da će to biti izuzetan program, jedan od najboljih u Evropi.

„Verovatno škole nećemo otvarati do kraja školske godine. Zato smo se trudili da što više to odložimo, jer deca nisu u opasnosti”, rekao je.

On je ponovio da su u opasnosti najstariji i u tom smislu je zamolio roditelje da decu ne vode kod baka i deka, jer je to najveća opasnost.

Predsednik je pozvao građane da ne stvaraju zalihe osnovnih životnih namirnica, jer za to nema nikakve potrebe, pošto imamo dovoljno i brašna, ulja, šećera, pirinča i drugih namirnica.

Vučić je primetio da poslednjih dana imamo za 100 odsto uvećanu potrošnju dodajući da razume strah kod ljudi i potrebu da se osećaju sigurno, ali da imamo brašna za 12 meseci.

Kaže da Srbija nema problem sa brašnom kao zemlje koje su oko nas i da ćemo morati da im pomažemo, ali da nije dozvolio da se izvozi brašno, a što je tražio predsednik PKS Marko Čadež.

Vučić dodaje da će na dnevnom nivou biti obezbeđeno 38.000 maski samo za logističke centre kako bi trgovine i apoteke bile dovoljno obezbeđene i da je to sada najvažnija stvar.

„Neću sada da donosim političke zaključke nego kad sve prođe, ali smo shvatili da ne postoji velika međunarodna niti evropska solidarnost i da je to bila bajka na papiru”.

Od danas ne možemo da uvezemo robu, niti medicinsku opremu iz zemalja EU i to je upravo objavila Ursula fon der Lajen, predsednica EK.

Napomenuo je da Velika Britanija ima manje respiratora od Srbije proporcionalno, pošto ima pet puta više respiratora, ali je 12 puta veća od nas.

Dodao je i da sada nećemo da pokazujemo evropsku, već srpsku solidarnost, odnosno da će Srbija pomoći Republici Srpskoj.

„Naravno da ćemo jedan deo tereta u izvozu robe, a kada dođe do teških slučajeva, morati i mi da preduzmemo. Moraćemo i respiratore da sačuvamo za ljude iz RS”, rekao je Vučić.

On je dodao da to za nas nije laka stvar, ali da ne smemo prema svom narodu da se ponašamo onako kako se drugi prema nama ponašaju.

Moguće i ograničavanje kretanja unutar Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se razmišlja i o ograničavanju kretanja unutar Srbije, ali da će o tome biti javnost obaveštena ukoliko dođe do velikog broj zaraženih u određenim mestima ili većim žarištima.Kako je kazao, ako bude trebalo da se zabrani međugradski saobraćaj o tome će obavestiti javnost i doneti tu odluku u roku od 48 ili 72 sati.

Vojska će čuvati bolnice, policija nadzirati izolaciju

Predsednik je rekao da je zamolio za pomoć predsednika Kine Si Đinpinga, garantujući mu vekovno čelično prijateljstvo sa malom Srbijom.„Tražili smo sve od Kine čak i da nam pošalju lekare. Ne smemo da dozvolimo ulaz u bolnice i zato će bolnice čuvati vojska. Neće biti napadani lekari, neće moći da uđe ko god hoće u bolnice. Videćete vojsku pored najvažnijih objekata”, najavio je.Policija, prema njegovim rečima, će da radi težak posao – nadzor nad izolacijom.Onaj ko bude prekršio naredbu o izolaciji, dobiće tri godine zatvora, najavio je on.

