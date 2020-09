U ponedeljak bez struje deo Kikinde i Banatskog Velikog Sela

Zbog radova na elektro mreži u ponedeljak od 10 do 11 sati struje neće imati domaćinstva u Srbobranskoj ulici od Marka Miljanova ka Omladinskoj. Od 12 do 13 sati struje neće biti u ulici Rade Trnića od 1. Maja do Mike Antića. Takođe u ponedeljak, od 10 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta bez struje će biti ulice u Banatskom Velikom Selu: Pane Đukića, Desanke Maksimović, Zdravka Čelara, Branka Ćopića od početka do kikindskog puta, Marka Jokića, Slavka Rodića, Bosanska i ulica Nikole Tesle od broja 30 do kraja ulice.