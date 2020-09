U ponedeljak bez struje deo drugog i trećeg rejona

Zbog radova na elektro mreži u ponedeljak od 8 do 10 sati bez struje će biti sledeće ulice u Kikindi: Braće Tatića od Ive Lole Ribara do Kosovske, Braće Tatić od Ive Lole Ribara do kućnog broja 34, Svetosavska od Žarka Zrenjanina do Prizrenske, Svetosavska od Ive Lole Ribara do Kosovske, Uglješe Terzin od Ive Lole Ribara do Kosovske, Ive Lole Ribara od Jove Jovanovića Zmaja do Braće Tatić, Braće Tatić od Vuka Karadžića do Ive Lole Ribara, zgrada GA-3 i GA- 4.

Takođe u ponedeljak od 10.30. do 12.30 sati struje neće biti u: Nemanjinoj od Đoke Radaka do Dimitrija Tucovića, Đoke Radaka desna strana od Trga srpskih dobrovoljaca do Vojvode Mišića, Trg srpskih dobrovoljaca od Nemanjine do kućnog broja 2 ,Trg srpskih dobrovoljaca brojevi: 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, Nemanjina od u Đoke Radaka do Žarka Zrenjanina, Vojvode Mišića od Đoke Radaka do Žarka Zrenjanina, Đoke Radaka leva strana od Nemanjine do Vojvode Mišića, Žarka Zrenjanina od Svetosavske do Nemanjine, Svetosavska od Žarka Zrenjanina do Galadske, zgrada Galadske