U ponedeljak, 30. novembra, zbog radova na elektro mreži bez struje će biti pojedine ulice u Kikindi. Od osam do devet sati bez električne energije biće domaćinstva u ulicama Vuka Karadžića od Njegoševe do Stevana Sinđelića i Stevana Sinđelića od Vuka Karadžića do Miloša Velikog. Od devet do 10 sati struje neće imati ulice Čanadska od Đure Jakšića do Braće Bogaroški i Braće Bogaroški od Čanadske ka Save Tekeliji, a od 11 sati do 12 sati ulica Svetozara Miletića od Save Tekelije do Čanadske.