U pijačnoj ponudi kukuruz “šećerac” i rane šljive

U ovo doba godine najveća je potražnja za svežim voćem i povrćem na pijaci. Svega ima u izobilju, a cene su pristupačne tako je za kilogram krompira neophodno izdvojiti od 30 do 50 dinara, veza zeleni je od 50 do 100 dinara, kilogram šargarepe je 50, belog luka 400, crnog luka 50 i 60 dinara za kilogram. Keleraba se prodaje po ceni od 40 dinara za kilogram, paprika babura je 100 dinara , krastavaca salatara od 40 do 60, a paradajza od 80 do 120 dinara za kilogram. Među ponuđenim proizvodima pronašli smo i kukuruz „šećerac“ koji se prvi put ove godine našao na tezgama.

Lubenice su 50, a dinje 100 dinara za kilogram. Kruške su 120 ,a maline i kupine su 300 odnosno 400 dinara za kilogram. Prodaju se i domaće breskve i nektarine po ceni od 50 do 100 dinara za kilogram, a stigle su prve šljive.

Na pijaci se i kupci i prodavci, kako je naša ekipa primetila, pridržavaju propisane mere odnosno nošenja zaštitnih maski.