U Opštoj bolnici 33 kovid pacijenta, nema dece na lečenju

U Opštoj bolnici Kikinda hospitalizovano je 33 pacijenata obolelih od infekcije kovida 19, od kojih je petoro na odeljenju intenzivne nege, a 28 na infektivnom odeljenju. Dva pacijenta u intenzivnoj nezi su na invanzivnoj mehaničkoj ventilaciji, a tri na neinvanzivnoj ventilaciji. Većina pacijenata je srednje i starije životne dobi i nema hospitalizovane dece, saznajemo od dr Vladimira Prunića, anesteziologa i pomoćnika direktora bolnice.

–Broj pregleda u febrilnoj ambulanti bolnice opada, ali ne i broj hospitalizovanih. On stagnira od 28 do 36 u zavisnosti od broja otpusta jer to su pacijenti koji se duže leče. Većina pacijenata je nevakcinisana– navodi dr Prunić.